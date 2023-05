Qual è l’isola dell’Isola dei Famosi? Quanto costa un viaggio nel paradiso che ospita il reality?

Guardando l’Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5, a molti sarà sicuramente venuta voglia di far visita alla bellissima isola che ospita il programma ovvero Cayos Cochinos. Ma, quanto costa un viaggio in questo splendido paradiso? Qui di seguito proveremo a fornirvi qualche informazione.

Cayos Cochinos, un piccolo paradiso terrestre ricco di bellezze naturali

Quando si parla di Honduras a molti, soprattutto quelli che amano seguire i reality show, viene sicuramente subito in mente l’Isola dei Famosi. Stiamo nello specifico parlando del reality show condotto da Ilary Blasi e attualmente in onda su Canale 5. Ma in realtà l’Honduras e le sue bellissime isole meritano molta più attenzione. Nella parte più settentrionale dell’Honduars è presente Cayos Cochinos, un piccolo e meraviglioso paradiso terrestre composto da due isole principali e quattordici isolotti. Un territorio davvero ricco di bellezza e le cui bellezze naturali sono tutelate dalla Honduras Coral Reef Foundation.

Cayos Cochinos è particolarmente conosciuta anche per la sua bellissima barriera corallina, considerata la seconda nel mondo per estensione. E’ da considerare la meta ideale per i propri viaggi se si è amanti di una natura rigogliosa, selvaggia e allo stesso tempo rude. Ma non solo, questa è da considerare la meta perfetta per coloro che amano le immersioni subacquee in quanto avranno la possibilità di godere di incredibili incontri ravvicinati con diverse specie di pesci e di coralli. E ancora, tramite tali immersioni potranno essere ammirati i monti sottomarini presenti anche a dieci metri circa di profondità. Nel corso degli ultimi anni il numero dei turisti è cresciuto sempre di più, e allo stesso tempo sono molte le persone che sognano di poter visitare questo paradiso terrestre.

Quanto costa una bellissima e indimenticabile vacanza a Cayos Cochinos

Cayos Cochinos è costituita da due isole principali. E queste sono Cayo Cochino Maggiore e Cayo Cochino Minore. Entrambe, che appartengono al gruppo Isla de la Bahia, sono abitate dai Garifuna ovvero una popolazione indigena composta da generazioni di pescatori.

Molti sicuramente hanno desiderato almeno una volta nella vita poter fare un viaggio in questo paradiso terrestre. Ma esattamente, quanto costa un viaggio nei luoghi set dell’Isola dei Famosi? In realtà i costi relativi a volo e pernotto potrebbero essere piuttosto alti per cui il consiglio per risparmiare è quello di prenotare sempre in anticipo.

Parlando del volo aereo con partenza da Roma e da Milano ecco che è possibile dire che il costo è di circa 1000 euro. Il volo prevede l’arrivo nella Capitale dell’Honduras ovvero Tegucigalpa da dove poi dover prendere un volo interno per raggiungere La Ceiba. Da li poi al turista è offerta la possibilità di prendere l’autobus e recarsi a Nuova Armenia per poi prendere il traghetto che porta alle isole. Oppure l’alternativa potrebbe essere quella di soggiornare a Roatan per poi recarsi a Cayos Cochinos solamente in occasione delle escursioni giornaliere. Insomma, gli spostamenti da fare sono diversi per cui la somma totale da pagare potrebbe essere di circa 1500 euro.

Dove alloggiare e relativi costi

Per quanto riguarda invece l’alloggio ecco che una buona soluzione potrebbe essere, come affermato in precedenza, quella di alloggiare a Roatan e concedersi la possibilità di visitare questa splendida località. Tra gli hotel maggiormente consigliati vi troviamo L’Infinity Bay Resort e il Seagrape Plantation i cui prezzi a notte variano dai 250 euro per la prima struttura ai 100 euro per la seconda. Molte le coppie che in luna di miele scelgono ad esempio di alloggiare presso l‘Ocean View and Restaurant in grado di proporre eccellenti soluzioni, come ad esempio una settimana a 800 euro.

Per chi desidera risparmiare un po’ ecco che la soluzione ideale potrebbe essere quella di scegliere il Victoria’s Beach House dove da ottobre fino ad aprile è possibile soggiornare a soli 40 euro a notte. Oppure ancora il Relaxing Tropical Cabin dove è possibile alloggiare per una settimana nel mese di maggio a 699 euro circa. Insomma, in generale è possibile dire che per una vacanza a Cayos Cochinos per una settimana potrebbero volerci, considerando anche gli spostamenti, circa 2000 euro a persona.