Andrea Perroni è sposato? Ha figli? Cosa sappiamo della vita privata del comico e conduttore radiofonico

Andrea Perroni è un celebre attore, comico, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Molte le informazioni presenti sul web sulla sua carriera, ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Perroni è sposato oppure no? Ha dei figli? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Andrea Perroni, chi è e cosa sappiamo della sua vita

Andrea Perroni è nato a Roma il 15 luglio del 1980. Fin da bambino ha sempre nutrito una grande passione per il mondo della recitazione, e nello specifico ha sempre dimostrato di avere una buona vena comica. Dopo aver lavorato come animatore nei villaggi turistici ha fatto la sua prima apparizione televisiva a Domenica In nel 2003 come imitatore . Sempre parlando della sua carriera è possibile dire che nel 2004 ha preso parte alla nota serie televisiva italiana Un medico in famiglia e successivamente, nel 2006 ha anche fatto parte del cast I Cesaroni. Nel corso della sua carriera ha anche preso parte a diversi film di successo tra cui “Il ritorno del Monnizza” e “L’allenatore nel pallone 2”.

Nel 2005 è anche entrato a far parte della squadra di comici di Colorado Cafè Live e grazie al successo ottenuto ha ottenuto il ruolo di conduttore della parte comica nel programma Guida al campionato fino all’anno 2009. Dopo altre numerose partecipazioni ed esperienze televisive ecco che Perroni ha partecipato a Zelig Off e successivamente alla trasmissione Zelig Circus. Mentre invece nel 2010 è poi iniziata l’esperienza radiofonica a Rai Radio 2 all’interno del programma Radio 2 Social Club. Nel 2015 invece ha portato in scena lo spettacolo intitolato ‘Siete tutti invitati’ presso il Teatro Sistina di Roma.

La vita privata del celebre comico

Tante sono le informazioni presenti sul web sulla sua vita professionale. Ma, cosa sappiamo invece della sua vita privata? Il comico è sposato oppure no? Ha dei figli? In realtà sono poche le informazioni emerse. E queste perché Perroni non è solito parlarne nè sui social network e nemmeno in televisione. Al contrario invece preferisce parlare solamente della sua vita professionale. Proprio per tale motivo non è possibile dire con certezza se nella sua vita sia presente una donna oppure no. Ma non sembrerebbe avere dei figli.