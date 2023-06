Arctic è ispirato a una storia vera? Cosa sappiamo del survival movie

Arctic è un film del 2018 diretto da Joe Penna e interpretato da Mads Mikkelsen. Data la trama molto realistica, in tanti si domandano se sia tratto da una storia vera. E lo scopriamo insieme di seguito.

La trama del survival movie Arctic

La trama del film ruota attorno a un pilota di elicottero interpretato da Mads Mikkelsen, che si schianta nell’Artico dopo un incidente aereo. Rimasto isolato e senza contatti con il mondo esterno, il protagonista deve fare i conti con le difficili condizioni climatiche e l’assenza di cibo mentre cerca di sopravvivere. La sua unica speranza è quella di essere salvato da un gruppo di soccorritori. dovra decidere insomma se lasciare il suo rifugio e mettersi in marcia alla ricerca di aiuto o invece rimanere lì.

Il significato del film

Arctic è un film che si concentra sulla lotta per la sopravvivenza e l’adattamento a un ambiente ostile. Mads Mikkelsen offre una prestazione intensa e coinvolgente nel ruolo del protagonista solitario. Il film è noto per la sua rappresentazione realistica dell’Artico e per la sua narrazione minimalista, che sottolinea l’isolamento e la determinazione del personaggio principale. La pellicola è stata interamente girata in Islanda, in condizioni climatiche non propriamente propizie.

Film tratto da una storia vera?

Nostante Arctic non sia basato su una storia vera specifica, il film si ispira a molte storie di sopravvissuti in condizioni estreme, come quelle di aviatori o esploratori che sono sopravvissuti a incidenti aerei o naufragi. L’obiettivo del film è quello di trasmettere una sensazione di realismo e tensione mentre il protagonista affronta le difficoltà estreme nel suo tentativo di sopravvivenza.

Lo stesso regista ha dichiarato quale sia stata la sua fonte ispiratrice per il drama del 2018. In una intervista Penna ha dichiarato “Abbiamo iniziato a guardare diversi film di sopravvivenza e alla fine ho trovato un’immagine di come sarà Marte un giorno, quando inizieremo a piantare alberi e quant’altro, e sembrava così ostile, immobile”. Quando ha mostrato l’idea agli agenti, il film è piaciuto e hanno preso il via le riprese.