Vampires, tutto sul film sui vampiri di John Carpenter: dove è stato girato? Location, trama e curiosità

Il film “Vampires” è un horror d’azione del 1998 diretto da John Carpenter. È basato sul romanzo “Vampires” di John Steakley. Caratterizzato da scene di combattimento intensamente violente, un’atmosfera oscura e una colonna sonora di stampo rock, il film in questione esplora a 360 gradi il macabro tema dei vampiri. Scopriamo qualcosa su cast, trama e ambientazione.

La trama del film Vampires

La trama precisa del film segue il gruppo di cacciatori di vampiri guidato da Jack Crow. Durante una missione di routine, scoprono l’esistenza di Valek, un vampiro molto potente e pericoloso. Valek è alla ricerca di un antico cimelio, precisamente una croce che gli permetterebbe di sopravvivere alla luce del sole, rendendolo praticamente invincibile. Jack Crow e il suo team si trovano in una corsa contro il tempo per trovare e distruggere Valek prima che realizzi i suoi piani malvagi. La trama ruota attorno alla loro battaglia contro Valek e l’oscura minaccia che i vampiri rappresentano per l’umanità.

Dato il successo di questo film, Carpenter decise di produrre un secondo capitolo. Il titolo è Il cacciatore delle tenebre. Nel 2005, è la volta di un terzo film ma che ha una storyline del tutto differente dagli altri due.

Cast e ambientazione

Il film “Vampires” del 1998 è stato girato principalmente in diverse location in Nuovo Messico, Stati Uniti, tra cui Albuquerque, Cerrillos, Santa Fe e White Sands.

Nel cast del film “Vampires” diretto da John Carpenter, troviamo James Woods nel ruolo del protagonista, Jack Crow, il capo dei cacciatori di vampiri. È la volta di Daniel Baldwin che interpreta Tony Montoya, un membro del team di cacciatori. Sheryl Lee invece è Katrina, una donna morsa da un vampiro e diventata una sorta di veggente. Thomas Ian Griffith interpreta Valek, il vampiro principale e antagonista del film mentre Maximilian Schell interpreta il cardinale Alba, un alto rappresentante della Chiesa coinvolto nella caccia ai vampiri. E ancora

Tim Guinee interpreta padre Adam Guiteau, un prete che si unisce ai cacciatori di vampiri.