Il faro dei ricordi: come finisce? Trama, cast, curiosità e finale

Il Faro dei Ricordi è un bellissimo film di genere sentimentale diretto da Rich Newey ed interpretato da bravissimi attori. Ma, qual è la trama del film? Come finisce? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande e conoscere tante curiosità sul film.

Il Faro dei Ricordi, la trama

Il Faro dei Ricordi vede come protagonista un uomo di nome Jack Armstrong, interpretato da Sam Page. L’uomo, un veterano della guerra in Iraq, dopo essere tornato negli Stati Uniti viene colpito da un profondo lutto ovvero l’improvvisa morte della moglie Lizzie a causa di un terribile incidente stradale. Un evento che cambierà la vita dell’uomo rimasto da solo con i figli Mikki e Tyler e che quindi dovrà trovare la forza per andare avanti. Mentre Tyler è ancora un bambino di 10 anni ecco che Mikki è un’adolescente di 15 anni con un carattere molto particolare e difficile.

L’uomo , dopo essere riuscito misteriosamente a riprendersi da una brutta malattia, prende una decisione molto importante ovvero quella di tornare nella città natale della defunta moglie per trascorrere l’intera estate nella sua casa estiva. La speranza è che questo possa servire ad aiutare tutti a superare il dolore per la terribile perdita. Proprio mentre si trova presso tale città ecco che Jack decide di mettere in pratica le sue abilità da falegname impegnandosi in un particolare progetto grazie al quale ha anche modo di aiutare Jenna ovvero una donna da poco divorziata, proprietaria di un locale e madre di Liam.

Per Mikki la vita senza la madre diventa sempre più complicata ed il posto in cui si trovano non le piace. Per tale motivo Jenna per aiutarla decide di offrirle un posto di lavoro nel suo locale. Mikki avrà così modo di trascorrere più tempo con Liam con il quale scopre di condividere anche la passione per la musica.

Come finisce il film

Ma, come finisce il film? Jack e i suoi figli riescono a trovare la felicità nel paese natale di Lizzie? L’uomo rimasto da poco vedovo ad un certo punto concentra la sua attenzione su un vecchio faro in stato di abbandono. Un posto speciale in cui proprio Lizzie era solita giocare quando era solamente una bambina. E ristrutturando il faro Jack inizia a vedere la defunta moglie e ad avere la possibilità di parlare con lei. Proprio tramite tali visioni la moglie gli dice di volere per lui e suoi figli il meglio, facendogli notare che proprio nella cittadina in cui si trovano potrebbero ritrovare la felicità.

In realtà però è opportuno precisare che il finale del film è avvolto nel mistero. Infatti Il Faro dei Ricordi racconta una bellissima storia contraddistinta da una grande voglia di rinascita e da sentimenti contrastanti. Ma molte sono le domande alle quali dare delle risposte non è possibile. Ad esempio tra Mikki e Liam nasce un bellissimo rapporto e i due sembrano essere intenzionati ad avere una storia d’amore. Così come Jenna e Jack si avvicinano molto nonostante la costante presenza dello spirito di Lizzie. Ma quale sia il finale di tali coppie in realtà non sembrerebbe essere chiaro. Al pubblico viene lasciata la possibilità di immaginare il finale che più preferisce. Ma ciò che appare chiara è la consapevolezza assunta da Jack e i figli che proprio tale cittadina potrebbe rappresentare per loro un nuovo inizio e una nuova felicità.

Cast e curiosità sulla pellicola

Il Faro dei Ricordi ha un messaggio ben preciso che vuole trasmettere al pubblico. Ovvero quello di fare in modo di lasciare andare il passato per poter affrontare nel migliore dei modi il presente e pensare al futuro. Un messaggio che il protagonista Jack riesce a comprendere tramite le visioni della defunta moglie.

Le riprese si sono svolte nel North Carolina, e di preciso a Wilmington. E il Faro dei Ricordi a cui il titolo del film fa riferimento è il più antico faro dello stato presente su Bald Head Island, costruito nel 1817 e noto come l’Old Baldy. Oggi non ha più la funzione di faro ma può essere visitato dal pubblico.

Tra gli attori che hanno fatto parte del cast è possibile menzionare Sam Page nel ruolo di Jack Armstrong, Sarah Drew nel ruolo di Jenna Fontaine, Madeline Grace Popovic nei panni di Mikki Armstrong e Gavin Borders nel ruolo di Tyler Armstrong. E Poi ancora Amanda Schull nel ruolo di Lizzie Armstrong, Bryant Prince nel ruolo di Liam Fontaine, Elizabeth Becka nei panni di Bonnie O’Toole, Bill Winkler nel ruolo di Fred O’Toole e per finire Alexa Blair Robertson nel ruolo di Tiffany Murdoch.