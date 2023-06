La Promessa, quante puntate sono? Quante stagioni? Trama, cast e curiosità

Con l’arrivo della bella stagione sono arrivate in televisione nuove serie televisive pronte ad intrattenere il pubblico per tutta l’estate. È questo il caso de La Promessa ovvero la nuova soap opera spagnola trasmessa su Canale 5. Ma qual è la sua trama e quante le puntate previste? Tante le domande alle quali proveremo a rispondere qui di seguito.

La Promessa, trama della nuova soap opera di Canale 5

Da ormai qualche settimana è arrivata su Canale 5 una nuova soap opera spagnola pronta ad intrattenere i telespettatori per tutta l’estate. Stiamo nello specifico parlando de La Promessa la cui storia si svolge in Andalusia e per essere più precisi nella Sierra Morena nei primi anni del ‘900 . E vede come protagonista una ragazza di nome Jana Exposito interpretata da Ana Garcés.

La soap è ambientata a Cordova nel 1913. Nonostante il mondo intero sia sull’orlo dell’abisso ecco che vi sono alcuni paradisi lontani dai conflitti come ad esempio il Palazzo La Promesa ubicato nella valle di los Pedroches. Il palazzo in questione appartiene ai Marchesi di Lujan considerati tra i più grandi proprietari terrieri del paese. Una famiglia pronta a festeggiare il matrimonio del figlio Tomas. Durante i festeggiamenti accade però qualcosa di spaventoso, ovvero un aereo che sorvola la villa perde quota e di conseguenza precipita.

A bordo del velivolo era presente uno dei figli del Marchese, e di preciso Manuel. salvato grazie all’intervento di una giovane donna di nome Jana Exposito. Manuel per sdebitarsi offre alla donna una ricompensa ma quest’ultima rifiuta chiedendo di essere assunta a La Promesa. La giovane nasconde un segreto che nessuno conosce ovvero quello di vendicare la morte della madre uccisa 15 anni prima. Ma non solo, anche scoprire cosa sia realmente accaduto al fratello rapito poco dopo la sua nascita. L’unico indizio di cui è in possesso Jana è un anello contenente due iniziali ovvero LP che corrispondono proprio alla dimora sopracitata.

Il piano messo in atto dalla donna sembra procedere per il verso giusto ma ciò con cui Jana non aveva fatto i conti è il rapporto che si è poi creato proprio con Manuel. Nel frattempo Tomas, neo sposo, sembra essere intenzionato a condividere con Jana i segreti legati alla sua famiglia ma viene ucciso dalla matrigna Cruz Ezquerdo ovvero la madre di Manuel.

La Promessa: cast, curiosità, numero di puntate e di stagioni

Gli episodi che caratterizzano la soap opera La Promesa sono 122. In Spagna è stata confermata anche una seconda stagione con 119 episodi arrivando così ad un totale di 241 puntate.

Quali attori invece hanno fatto parte del cast? Tra questi è possibile menzionare Jordi Coll, che interpreta Tomas, particolarmente noto al pubblico di Canale 5 per aver interpretato Gonzalo Valbuena nella soap opera di grande successo intitolata ‘Il Segreto’.

E poi ancora tra gli attori de La Promesa è possibile menzionare Ana Garcés nei panni di Jana Exposito, Arturo Sanchez nei panni di Manuel, Eva Martin che invece interpreta Cruz Ezquerdo, Manuel Regueiro che interpreta il capo famiglia Alonso de Lujan. E poi ancora Maria Castro nei panni di Pia Adarre, Joaquin Climent nei panni di Romulo Beaza, Antonio Velazquez nei panni di Mauro Moreno, Andrea del Rio che invece interpreta Tersa Villamil, Carmen Flores Sandoval nei panni di Simona Martinez ecc.