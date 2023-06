I Lunatici di Rai Radio2 alla conquista del quarto Microfono d’Oro

Il programma radio I Lunatici riceverà il quarto microfono d’oro

I Lunatici, il celebre format cult di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, riceveranno il prestigioso premio Microfono d’Oro per il quarto anno consecutivo. Questo programma, che va in onda dal lunedì al venerdì fa mezzanotte alle quattro, ha raggiunto un enorme successo grazie ai suoi ascolti elevati, alla sua capacità di interpretare le tendenze e di fornire informazione di qualità.

I Lunatici si sono affermati come il punto di riferimento per nottambuli, lavoratori notturni e appassionati di trasmissioni che si prolungano fino alle prime ore del mattino. La loro popolarità, però, non si limita solo alla radio: la trasposizione televisiva su Rai 2 ha ottenuto ottimi risultati di audience, confermando il forte legame che il programma ha con il pubblico.

Uno dei segreti del successo di I Lunatici risiede nella loro capacità di stabilire un autentico rapporto con gli ascoltatori. Ogni notte, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ricevono centinaia di telefonate e messaggi, offrendo un’opportunità al pubblico di esprimere le proprie emozioni e problemi. Il programma dà voce al Paese reale, suscitando risate e riflessioni, e trovando un pubblico trasversale, che va dai giovani alle persone anziane.

La presenza dei conduttori sui social media è altrettanto rilevante, con un gruppo Facebook che conta quasi 90.000 membri e una costante presenza in tendenza su Twitter, dove migliaia di tweet vengono letti in diretta durante la trasmissione. I Lunatici non solo influenzano le tendenze, ma fanno anche notizia. Numerosi personaggi famosi si sono confidati durante le loro chiacchierate notturne, suscitando scalpore e attenzione da parte dei media italiani. Recenti ospiti del programma includono Francesca Neri, Sabrina Salerno, Giuliana De Sio, Eleonora Giorgi e Franca Leosini, le cui confessioni sono state riprese e discusse dalle principali testate giornalistiche nazionali.

I Lunatici rappresentano un esempio di servizio pubblico attraverso una trasmissione in diretta e crossmediale, in grado di stimolare la riflessione e il divertimento. Il loro programma continua a conquistare un numero sempre crescente di persone, consolidando la loro posizione di punti di riferimento nel panorama radiofonico italiano. Con il quarto Microfono d’Oro, i conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio dimostrano di avere una formula vincente che continua ad appassionare il pubblico e a fornire un contributo significativo alla radiofonia italiana.