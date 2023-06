Chi è la fidanzata di Gabriele Vagnato? Cosa sappiamo della vita privata dello YouTuber

Sono molti coloro che conoscono e amano seguire Gabriele Vagnato, giovane TikToker che può vantare di 3.7 milioni di follower su TikTok, 750.000 iscritti al suo canale YouTube e per finire 1,1 milioni di followers su Instagram. Ma, cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la fidanzata? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Gabriele Vagnato, chi è

Gabriele Vagnato è un giovane comico e creator nato ad Asti l’8 febbraio del 2001. A soli 4 anni però si è poi trasferito insieme alla famiglia a Catanzaro, in Calabria. Fin da quando era solo un bambino ha sempre dimostrato di avere una grande passione per il mondo della comicità. Ed infatti si è sempre divertito ad intrattenere amici e parenti con parodie, travestimenti ecc.

Sui social si diverte a raccontare la sua vita, sempre però mantenendo la vena comica. Nello specifico nel 2014 ha aperto il suo canale YouTube iniziando ad introdurre contenuti. Successivamente ha poi aperto il canale TikTok dove ha ottenuto un successo ancora più vasto. Ma ha anche preso parte a diversi eventi, tra questi nello specifico il Challenge Tour, il Muser Tour ecc.

Cosa sappiamo della vita privata del giovane e celebre youtuber

Ma, cosa sappiamo invece della vita privata di Gabriele Vagnato? Il giovane youtuber è fidanzato oppure no? La risposta a tale domanda è si. Anche se riservato ecco che Vagnato non ha avuto timore di rivelare che il suo cuore batte per una bellissima ragazza di nome Michela con la quale è già fidanzato da diverso tempo. La coppia è molto apprezzata e seguita sui social ma come affermato poc’anzi Vagnato è molto riservato per cui oltre ad aver mostrato qualche volta il suo viso non ha mai fornito particolari informazioni. Nello specifico nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa a Webboh il giovane youtuber ha rivelato “In realtà è la mia ragazza storica, stiamo insieme da un anno. Non l’ho mai detto perché lei non fa parte di questo mondo. Diciamo che non c’è bisogno di fidanzarsi solo con persone famose. Si chiama Michela”.

Con la simpatia che lo contraddistingue ha poi rivelato che la ragazza ha un profilo su TikTok che però usa solamente per mettere mi piace ai suoi post. “Mi metto autolike io così aumento il numero”, queste le sue parole.