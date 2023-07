Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset: cosa farà? E che ne sarà degli opinionisti di Pomeriggio 5?

Ecco qual è il futuro di D’Urso e degli opinionisti di Pomeggio 5 dopo l’addio a Mediaset

Barbara D’Urso non sarà più conduttrice a Mediaset e quale sarà il suo futuro a settembre 2023? Stando al comunicato ufficiale, la conduttrice partenopea ha il contratto con scadenza a dicembre 2023 ed è probabile che Pier Silvio Berlusconi stia pensando ad un format di “prova” da affidarle per alcuni mesi per ripristinare la fiducia. Per ora però il futuro di D’Urso in tv rimane incerto, ma avrebbe alcuni progetti che la terrebbero impegnata.

Il futuro di Barbara D’Urso fuori dalla tv

Si vocifera che Barbara D’Urso sta avviando un’attività imprenditoriale assieme all’amica Francesca Caldarelli. Si tratta della B&Fable, che si occupa di organizzazione di eventi. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice su Instagram: “E’ inizio ad una nuova avventura Dalle amicizie belle e vere possono nascere meravigliose e divertenti idee… Ed eccola qui la nostra… Be&Fable … Pronta per farvi sognare insieme a noi! Tra i tanti impegni (televisivi e non) e in gran segreto abbiamo pensato a questo progetto dedicato a tutti coloro che amano sentirsi favolosi”.

Quale sarà il futuro degli opinionisti di Pomeriggio 5?

Ancora più incerto invece il futuro degli opinionisti di Pomeriggio 5. Infatti, con la nuova linea editoriale e con la conduzione di Mirtha Merlino non ci saranno più i cosiddetti “dursiani”, che saranno sostituiti da altri tranne qualcuno di più famoso. Sul tema si è espressa la speaker radiofonica Viviana Bazzani, che ha spiegato: “Andranno disoccupati a casa, tranne magari alcuni nomi eccellenti come la Pivetti o Alessandro Cecchi Paone. Quei pochi, ma tutti gli altri ospiti quasi fissi ritorneranno a casa senza contratto. Vale anche per Ada Alberti che il venerdì sera leggeva l’oroscopo del week end”. Insomma, quindi ci sarà una vera e propria rivoluzione del programma, che avrà una linea tutta nuova e probabilmente ci sarà qualche autore fidato dei programmi della Merlino.