Non Sono Una Signora, il commento de La Velenosa – EPISODIO 3: livello altissimo nella semifinale

Ero curiosa di vedere questo programma, il fatto che lo avessero spostato così tante volte mi ha fatto pensare fosse trash all’ennesima potenza, e invece è un gioiellino. Nelle mie precedenti opinioni ho parlato bene di tutto tranne che della conduzione, ma voglio fare un passo indietro. Arrivati alla semifinale ammetto che puntata dopo puntata Alba Parietti è migliorata. Probabilmente essendo un programma nuovo doveva prendere le misure. In questa puntata l’ho trovata molto più sciolta, più simpatica e soprattutto più spontanea.

Il livello dei concorrenti dell’altroieri era molto alto e rispetto alle prime puntate, dove le Drag non riuscivano quasi a stare in piedi sui tacchi, abbiamo fatto passi da gigante. In questa puntata i vip in gara erano più donne di me. Bravissimi davvero tutti, forse la meno brava è stata l’unica vera donna, ossia Stefania Orlando che è stata eliminata per prima. La mia amata viperella del GF Vip 5, è stata fatta fuori subito e direi che ci sta. Ci sta perché per gli uomini è un’impresa molto più difficile che non per una donna. Le altre Drag erano l’attore Luca Capuano che ci ha preso gusto tanto da dire che i tacchi magari potrebbe metterli ancora, Francesco Facchinetti, molto riconoscibile nonostante il camuffamento pazzesco e Guglielmo Scilla. L’attore e youtuber era il mio preferito e per me doveva vincere, invece è stato eliminato all’ultimo. Passa in finale Energy Crisis che presumo di sapere chi sia. Giovedì prossimo ci sarà la finale e si scontreranno tutte le vincitrici di puntata, insieme a Energy Crisis quindi ci saranno She Funk, The Nancies, Medusa Due Champ e Ayumi Flambè.

Comunque a parte qualcuno che era molto riconoscibile il trucco ha camuffato alla perfezione i concorrenti. Ma com’è possibile che al cantante mascherato, con davvero delle maschere e non solo del trucco, invece i vip siano così riconoscibili??? Questa cosa non riesco a spiegarmela.

Sono pronta per la finale anche se mi spiace che sia già finito. Io spero in una seconda edizione perché è un programma che la merita. Cioè abbiamo fatto 1000 edizioni di GF, dove le ultime ci hanno regalato solo orrore e non facciamo una seconda edizione di Non sono una signora? Io non lo accetto! Capisco possa non piacere il programma, ma parlare a priori di programma inguardabile e scandaloso solo perché le protagoniste sono le Drag Queen, mi sembra una cosa di un’ignoranza inaudita.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti