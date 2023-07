Lucida Ossessione, come finisce? Trama e finale del film tv ad alta tensione

Lucida ossessione è il titolo di un film del 2020 diretto da Dylan Vox. Ma qual è la sua trama e come finisce la pellicola? Qui di seguito sarà possibile trovare diverse informazioni.

Lucida Ossessione, la trama del film

Lucida Ossessione vede come protagonisti Caroline Harris nei panni di Lydia e Ignacyo Matynia nei panni di Drew. Le riprese della pellicola si sono interamente svolte in America, e in modo particolare a Los Angeles e in zone vicine al territorio della California.

Ma, qual è la sua trama? La pellicola vede come protagonista una giovane donna di nome Lydia che frequenta il college e si trova alla ricerca di un luogo dove potersi trasferire. La giovane è sola, ed infatti oltre ad aver perso entrambi i genitori ha anche messo fine alla sua storia d’amore con lo storico fidanzato Tim. Proprio in seguito a tale rottura sia lei che il suo gatto si ritrovano senza un posto dove poter vivere. Un giorno proprio mentre si trovava per strada alla ricerca di un posto dove trasferirsi finisce per trovarsi davanti ad un condominio e subito viene colpita da un giovane di nome Drew, impegnato nella ristrutturazione, che la mette al corrente della presenza di un appartamento disponibile in quanto liberato da poco da una ragazza andata via improvvisamente senza portare nulla con se.

Una brillante occasione per la ragazza che può quindi trasferirsi immediatamente nell’appartamento senza dover spendere ulteriori soldi per il suo arredo. A rendere ancora più allettante la proposta è proprio la presenza di Drew nell’appartamento di sotto. Un giovane che Lydia trova gentile e allo stesso tempo sexy. Tra i due nasce un fantastico legame, una vera e propria relazione amorosa fino al momento in cui il ragazzo inizierà a mostrare la sua vera natura ovvero quella di un pazzo ossessivo e allo stesso tempo possessivo oltre che omicida. A far scatenare la sua gelosia sarà la vicinanza di Lydia ad un giovane di nome Brad. Proprio tale gelosia provocherà la reazione di Lydia che preciserà di volere solo un’amicizia . Ma Drew farà in modo di far allontanare la ragazza da Brad utilizzando il suo telefono.

Come finisce il film?

Come finisce la pellicola? Se è questa la domanda alla quale sperate di trovare una risposta ecco che potrete trovarla qui di seguito. A tal proposito è possibile dire che Lydia scoprirà dalla vicina Helen che Drew ha fatto diverse volte irruzione nel suo appartamento. E proprio per tale motivo l’uomo ucciderà la donna per piangere poi sul suo corpo. Tutto si complicherà nel momento in cui Lydia farà accesso nell’appartamento del vicino di casa e scoprirà i computer con le immagini in diretta dal suo appartamento. Da quel momento inizierà per lei un vero e proprio incubo. Infatti Draw la scoprirà e dopo averla imbavagliata e legata la costringerà ad indossare un bell’abito e cenare insieme. Lydia farà diversi tentativi per liberarsi senza però ottenere particolare successo. Sarà l’amica Kaylee a scoprire che qualcosa non va motivo per il quale deciderà di recarsi a casa dell’amica insieme alla polizia. E dopo diversi scontri Lydia riuscirà a farsi vedere da Kaylee e la polizia potrà quindi arrestare Drew e liberare la giovane donna.