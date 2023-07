Barbie, qual è la colonna sonora del film con Margot Robbie?

Sono ormai settimane che non si fa altro che parlare di ‘Barbie‘, il film di Warner Bros interpretato da Ryan Gosling e Margot Robbie nel ruolo di Ken e Barbie. Un film che ancora prima di essere distribuito nelle sale cinematografiche ha ottenuto un grandissimo successo a livello mediatico. Ma, qual è la sua colonna sonora? Qui di seguito proveremo a rispondere a tale domanda.

Barbie, colonna sonora e brani

Il film Barbie è diventato un vero e proprio cult, e anche la sua colonna sonora sta piacendo davvero tanto al pubblico. Ma esattamente, qual è? Stiamo nello specifico parlando del singolo della band K-Pop FIFTY FIFTY intitolato “Barbie Dreams” realizzato insieme alla rapper americana Kaliii. Molti sono coloro che conoscono la band in questione, molti altri probabilmente la conoscono senza saperlo. In modo particolare la band è conosciuta da coloro che utilizzano social come Instagram e TikTok in quanto il loro singolo intitolato ‘Cupid’ è diventato virale in pochissimo tempo.

Tra gli altri brani presenti nell’album “Barbie The Album” vi troviamo anche “Dance The Night” di Dua Lipa. Hanno collaborato alla realizzazione dell’album artisti come Billie Eilish, Sam Smith. E poi ancora Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, KAROL G, Nicki Minaj e Ice Spice, Tame Impala, HAIM, Gayle.

I brani che compongono “Barbie-The Album”

A produrre “Barbie The Album” è stato Mark Ronson, DJ di fama internazionale oltre che celebre artista e produttore. L’artista ha anche vinto premi come il Golden Globe e 7 GRAMMY.

Le canzoni che caratterizzano la colonna sonora ‘Barbie-The Album’ pubblicato lo scorso 21 luglio sono 17. E queste sono:

Lizzo – Pink

Dua Lipa – Dance The Night

Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

Charli XCX – Speed Drive

KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks)

Sam Smith – Man I Am

Tame Impala – Journey To The Real World

Ryan Gosling – I’m Just Ken (with Slash)

Dominic Fike – Hey Blondie

HAIM – Home

Billie Eilish – What Was I Made For?

The Kid LAROI – Forever & Again

Khalid – Silver Platter

PinkPantheress – Angel

GAYLE – butterflies

Ava Max – Choose Your Fighter

FIFTYFIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)

Cosa sapere sul nuovo live-action di Warner Bros

La pellicola si svolge interamente a Barbieland, un mondo in cui tutti i problemi legati all’uguaglianza dei diritti e al femminismo non esistono più. Un posto nel quale tutti si divertono e vivono una bella vita fino al momento in cui proprio Barbie, interpretata dalla bellissima Margot Robbie, inizia a pensare alla mortalità. E così dopo una serie di particolari avvenimenti ecco che Barbie e Ken, interpretato a sua volta da Ryan Gosling, decidono di partire all’avventura e fare accesso al mondo reale con un unico obiettivo. Quale? Quello di cercare di capire la situazione e allo stesso tempo fare il possibile per risolverla.