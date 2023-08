Chi è Marco Ligabue, fratello di Luciano? Vita privata e carriera, tra musica e libri

Anche se meno citato del fratello Luciano, Marco Ligabue ha la sua importanza nel mondo artistico, musicale e non solo. Di dieci anni più piccolo del grande Liga, classe 1970, Marco fa parlare meno di sé ma non certo per mancanza di talento. Ecco svelato cosa fa nella vita e qual è ad oggi il suo status sentimentale.

Marco Ligabue, la vita privata

Togliamoci subito il molare sulle chicche di gossip che possono riguardare Marco Ligabue. Sappiamo infatti che ha avuto una lunga relazione con una donna, Melania. Nonostante non siano più insieme (hanno convissuto per moltissimo tempo in Sardegna), sono ancora uniti dalla loro figlia, Viola. Oggi non sappiamo se sia o meno impelagato in qualche altra love story, ma di certo è tornato a vivere a Correggio.

La carriera di Marco, non solo musica

Prima di parlare della carriera musicale di Marco, degna di nota quasi parimenti con quella di Luciano, dobbiamo dire che la sua vena artistica ha avuto successo anche in altri campi. Qualche anno fa ha infatti pubblicato il libro Salutami tuo fratello, dove ha raccontato molti retroscena della sua vita, in particolare legati a quando ha lavorato con Luciano.

Gli piace inoltre anche essere molto attivo nel campo del sociale. Si occupa di alcune Onlus e gioca la partita del cuore dal 2014 nel ruolo di terzino. Nel 2018 ha fatto l’esperienza televisiva come giudice nel programma All together now.

L’amore per la musica: una passione di famiglia…

Ovviamente il vivo della carriera di Marco è la musica, come nel caso del più noto fratello Luciano. Inizia a muovere i primi passi negli anni 90 quando milita nel gruppo Little Taver & His Crazy Alligators, e poi quando nel 2001 fonda i Rio. Dopo più di dieci anni insieme decide di lasciare la band e cominciare a farsi strada come solista, così nel 2013 pubblica il suo primo album, intitolato Mare Dentro. Nel 2015 segue il secondo album, L.U.C.I- Le uniche Cose Importanti, mentre nel 2017, arriva il terzo, ovvero Il mistero del DNA. Tre anni fa ha pubblicato la raccolta Tra via Emilia e bue jeans.