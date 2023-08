The Condemned – L’Isola della Morte dove è ambientato? Come finisce?

“The Condemned – L’isola della morte” è un film d’azione del 2007 ambientato su un’isola remota dove dei prigionieri sono costretti a partecipare a un gioco mortale per la sopravvivenza. La trama è un mix di azione, suspense e drammi personali mentre i personaggi cercano di sopravvivere e combattere per la loro libertà.

Il protagonista è interpretato da Stone Cold Steve Austin, un vero lottatore della federazione di wrestling WWE. Ecco come finisce la pellicola e dove è ambientato.

Trama e finale di The Condemned – L’isola della morte

La trama de “Il condannato – L’isola della morte” segue Jack Conrad (interpretato da Stone Cold Steve Austin), un uomo ingiustamente accusato di omicidio in un paese straniero e detenuto in una prigione di massima sicurezza. Viene quindi selezionato insieme ad altri prigionieri da un ricco produttore televisivo per partecipare a un brutale gioco televisivo.

I prigionieri vengono portati su un’isola remota, dove vengono dotati di cinture esplosive e devono combattere fino alla morte in un’arena, mentre tutto viene trasmesso in diretta in tutto il mondo. Jack fa amicizia con un altro prigioniero, un giornalista chiamato McStarley. Iniziano a pianificare la loro fuga mentre cercano di sopravvivere agli scontri mortali con gli altri detenuti.

Man mano che il gioco prosegue, Jack e McStarley trovano alleati tra i detenuti, ma devono anche affrontare inganni, tradimenti e l’ostilità del produttore televisivo che cerca di controllare il gioco.

Verso la fine del film, Jack e McStarley riescono a ottenere il controllo delle cinture esplosive e cercano di fuggire dall’isola insieme a un elicottero. In una sequenza d’azione spettacolare, sconfiggono i loro nemici e riescono ad attivare le cinture esplosive, causando un’esplosione sull’isola. L’elicottero con Jack e McStarley decolla mentre l’isola esplode in una spettacolare scena finale.

Dove è ambientato il film

I personaggi che si ritrovano loro malgrado a partecipare al reality macabro sono prigionieri per la maggior parte di Paesi del Terzo Mondo. A loro insaputa vengono catapultati in un’isola sperduta della Papua Guinea dove dovranno lottare nel vero senso della parola per la sopravvivenza.