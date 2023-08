È la sorellastra di una famosissima top model | Lottie Moss non lascia spazio all’immaginazione

È nata quasi 14 anni dopo Kate, la controversa modella celebrità assoluta tra gli anni ’90 a e gli anni zero.

È Charlotte Moss, detta Lottie, classe ’98 divenuta famosa in primo luogo per essersi prestata come damigella durante il matrimonio della sorellastra nel 2011, quindi per una serie di copertine (nel 2016 ricordiamo la copertina di Vogue) e per aver aperto nel 2021 un profilo OnlyFans.

Ma non solo OnlyFans, anche su Instagram (dove è seguita da oltre mezzo milione di follower) Lottie ama postare foto quantomeno provocanti e i fan non possono che apprezzare.

Lottie Moss lancia la “maledizione dell’ex” su Instagram

I fan apprezzano e i tabloid britannici rilanciano.

Nel caso specifico è il tabloid The Sun a dedicare un articolo alla giovane 25enne sorella di Kate Moss.

Tutto merito dell’ultima bollente foto che la catturano in un rito singolare, chiamato da Lottie la “maledizione dell’ex”.

Nelle foto, in un’atmosfera enigmatica, Lottie si mostra senza veli, con una candela in mano mentre mostra la lingua alla fiamma.

I suoi capelli biondi le incorniciano il volto mentre è inginocchiata su un pavimento con delle candele e delle rose.

Una scena che ad alcuni follower però non è particolarmente piaciuta, anche perché sul pavimento sembra esserci un pentacolo: “Non ti seguo più! Troppo triste che tu debba farlo per la fama. Giocare con il diavolo e il fuoco ti darà la caccia cara”, scrive un follower mentre un’altra si dichiara preoccupata per la sua sanità mentale (preoccupazioni già emerse quando lo scorso dicembre la sempre più tatuata Lottie s’è presentata con la scritta lover sotto l’occhio sinistro).

Al netto di ciò, il succitato tabloid britannico ha parlato del suo legame sempre più stretto con Adam Collard, co-protagonista del reality Celebs Go Dating.

Come rivelato da una fonte vicina: “C’è stata un’attrazione immediata tra Lottie e Adam. Si sono davvero trovati bene dietro le quinte. Hanno avuto degli appuntamenti e vedranno dove va a finire. È stato molto divertente, ma chissà se durerà oltre le riprese della serie… Ogni singola celebrità della serie è attratta da altre celebrità e questa volta non è diverso.”