Chi è il marito di Grecia Colmenares? Cosa sappiamo della vita privata dell’attrice venezuelana

Grecia Colmenares, la famosa attrice venezuelana sarebbe pronta a varcare la porta del Grande fratello vip. Anche in passato ed esattamente nel 2019 è stata una concorrente di un altro reality di Canale 5, ovvero l’Isola dei famosi. Ad ogni modo, cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Grecia Colmenares, chi è

E’ nata a Valencia, in Venezuela il 7 dicembre 1962. Ha quattro fratelli, sin da piccola ha manifestato una certa passione per la recitazione ed il mondo dello spettacolo in generale. A soli 13 anni infatti ha iniziato a lavorare in questo modo, diventando l’interprete di diversi ruoli nelle più importanti telenovelas degli anni ’80. La sua massima popolarità è scoppiata esattamente intorno alla fine degli anni ’70.

Ha preso parte a diverse telenovelas come Rosalinda nel 1981 e poi ancora Topazio nel 1985. Proprio quest’ultima è stata quella che le ha dato il maggior successo, visto che la telenovelas è stata anche doppiata e poi trasmessa all’estero. Ha preso parte poi a Maria De Nadie, Pasiones e Rebelde. Negli anni ’90 poi ha preso parte a Manuela, co-pruduzione italo-argertina che ha avuto un successo davvero strepitoso. A seguire poi, ha preso parte come protagonista a Milagros, Vidas Prestadas e nel 2019 è stata una dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Sicuramente ad oggi, la bellissima Topacio Sandoval, per noi rappresenta una icona delle soap degli anni ’80, ed un ricordo indelebile. La sua storia con Jorge Luis Sandoval, ancora ancora vive nella mente dei tantissimi telespettatori che non si sono persi neppure una puntata della telenovela.

Chi è il marito?

Si è sposata molto presto, a soli 17 anni con Henry Zakka, un attore con il quale ha lavorato a Topazio. I due hanno poi divorziato nel 1983, rimanendo però in buoni rapporti. Nel 1986, fino al 2005 si è poi sposata con l’imprenditore Marcelo Pelegri. Nonostante il matrimonio sia ufficialmente finito nel 2005, sembra fosse naufragato già nel 2000. Pelegri è il padre del primo figlio dell’attrice, ovvero Gianfranco.

Nel 2017 l’attrice ha avuto poi un colpo di fulmine per un giovane attore spagnolo, più piccolo di lei di 26 anni. Parliamo di Chando Erik Luna, con il quale ha iniziato una relazione a distanza, visto che l’attrice viveva in Venezuela e lui in Svizzera. A quanto pare però a far si che la storia finisse, sono stati gli innumerevoli tradimenti del giovane, ai danni dell’attrice. Non sappiamo se al momento l’attrice abbia un compagno o se sia single, ma ben presto, una volta dentro la casa del Gf vip, sicuramente ne sapremo di più.