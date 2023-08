Le ultime news sui programmi in partenza in autunno, tra Grande Fratello e Ballando con le Stelle | Le pillole de La Velenosa

Allora amici manca meno di un mese alla partenza del nuovo Grande Fratello, quello con le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi. Bandito il trash, conteranno solo le storie dei concorrenti. Come vi abbiamo già detto quest’anno ci saranno sia vip che nip nel cast. Si sono fatti molti nomi, per quanto riguardano i vip, ma gli unici due certi per ora sono: Giampiero Mughini e Alex Schwazer. Il nome di Mughini è stato fatto dal giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, mentre il nome del campione olimpico da TvBlog. Diciamo che volendo mettere al bando il trash non so quanto sia azzeccata la scelta di Mughini che conosciamo come uno con l’arrabbiatura facile, addirittura è andato anche alle mani con Sgarbi. Eppure Dagospia lo dà certo

“Un lungo curriculum, una grande personalità. Gira voce che il prossimo 11 settembre nella casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista tv. Si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, ora la nuova sfida. Come se la caverà?”.

Alex Schwazer invece lo trovo un nome interessante. Lui ha davvero una storia forte alle spalle da raccontare. Una storia di successo, errori, cadute e ingiustizie. Una storia che merita di essere raccontata. Il suo nome è dato per certo da TvBlog che scrive

“TvBlog è in grado di anticiparvi la notizia che Alex Schwazer sarà fra i protagonisti della nuova serie del celebre reality show di Canale 5 Alex sarà dunque fra i concorrenti della trasmissione che dall’11 settembre tornerà ad affacciarsi sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Con l’atleta altoatesino il Grande fratello racconterà giorno per giorno la tesi umana di una persona che avrà pure sbagliato, ma ha pagato, con moneta sonante i suoi errori. Ma che è stato anche vittima di un sistema che lo ha usato come capro espiatorio, per nascondere le crepe di un mondo in verità imperfetto”.

Diciamo che sono due nomi che non ti aspetti, due nomi inediti almeno.

Anche Ballando con le Stelle è molto atteso nella prossima stagione televisiva. L’unico nome ufficializzato da Milly Carlucci è quello di Ricky Tognazzi, ma ce ne sarebbero altri cinque certi. Ecco quanto scrive sempre Giuseppe Candela per Dagospia:

“Tante voci, tante fake news, poche certezze. Chi scenderà in pista a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci, con buon budget a disposizione, avrebbe chiuso un cast sulla carta fortissima, assicurano i beninformati.

Impegnata a non far trapelare nulla e a giocare col dubbio giuria, dove il rebus Lucarelli (in tanti hanno provato a prendere il suo posto) è in realtà risolto da parecchi mesi. Ci sarà.

Il primo concorrente ufficiale è Ricky Tognazzi, a lui si aggiungeranno la conduttrice Simona Ventura, da Mediaset arriverà Teo Mammucari, il cantante Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica. A Viale Mazzini assicurano che Milly Carlucci avrebbe ancora qualche colpo in canna. Non solo uno”.

Diciamo che già questi sei nomi sono un gran colpo per la Carlucci. Sembra che Teo Mammucari abbia accettato ad una condizione: un programma tutto suo su Raidue

“Teo Mammucari sarà un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle, fino allo scorso anno impegnato in giuria a Tu si que vales e alla conduzione de Le Iene. Dicono che per questa nuova esperienza avrebbe ottenuto un cachet importante ma soprattutto un passaggio in Rai non one shot, un pacchetto che prevedrebbe il ruolo di concorrente alla corte di Milly Carlucci e un programma tutto suo su Rai2. Sarà vero?”.

Se fosse davvero così questo vorrebbe dire che Mammucari saluterebbe Mediaset per la Rai. Per ora è tutto, baci velenosi a tutti