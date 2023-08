Ti ruberò la vita, come finisce? Finale e trama di Killer Prom

Ti ruberò la vita, è questo il titolo di un film di genere drammatico-thriller del 2020 che porta la firma del regista Alexandre Carrière. Ma esattamene, qual è la sua trama e come finisce? Qui di seguito proveremo a rispondere a tali domande.

Ti ruberò la vita, la trama del film

Il film ‘Ti ruberò la vita‘ racconta la storia della giovane Maya Wilson, una diciassettenne interpretata dall’attrice Erica Anderson, che in seguito alla morte della madre a causa di un brutto incidente in barca vede completamente sfumare quella che è tutta la frenesia legata all’ultimo anno di liceo. La giovane e il padre decidono di accogliere in casa propria una cugina della madre defunta ovvero una donna di nome Sienna. Ma purtroppo quella che inizialmente si era presentata come una lieta occasione ecco che ben presto si è trasformata in un vero e proprio incubo senza fine.

La nuova arrivata infatti non è arrivata per caso da loro ma in seguito alla pianificazione di un piano diabolico. Infatti proprio Sienna è sempre stata molto gelosa della cugina ed è stata proprio lei a spingerla in acqua per ucciderla avendo un unico obiettivo ovvero quello di prendere il suo posto.

La donna inizialmente si mostra di grande aiuto per Maya tanto che per la giovane poco alla volta tutto inizia a migliorare. Ma con il trascorrere del tempo inizia a dimostrare di avere dei disturbi mentali. E nello specifico ha una grande ossessione ovvero quella di ricreare il Ballo della scuola al quale non ha mai avuto modo di partecipare. E il suo obiettivo è proprio quello di potervi partecipare insieme a Tony, il marito della sua defunta cugina.

Come finisce il film

Ma, come finisce il film ‘Ti ruberò la vita?’. Proprio durante la fase finale del film Maya scopre che in realtà le intenzioni della cugina della madre non erano per nulla buone. Proprio alla fine del film la ragazza riesce a rintracciare la madre di Sienna ovvero Dorothy. Quest’ultima mentre Maya sta per recarsi al ballo di fine anno la chiama confessandole che la figlia in realtà è bugiarda e gelosa della famiglia formata da Tony e Hannah.

Dorothy inoltre invita Maya a far uscire Sienna il prima possibile dalla sua casa. Maya quindi decide di non recarsi al ballo ma di tornare a casa per salvare il padre. E appena arrivata sul posto scopre Sienna intenzionata a legare l’uomo per gettarlo in piscina e farlo annegare proprio come fatto con la cugina mesi prima.

Maya e l’amico Jack sono arrivati giusto in tempo per salvarlo e proprio mentre Maya è intenta a salvare il padre in piscina Jack lotta contro Sienna con un coltello. Alla fine proprio Sienna, che viene portata via dalla polizia in manette, si scusa per avere ucciso la cugina ma continua ad avere la convinzione di poter proseguire la sua relazione con il vedovo Tony. Quest’ultimo dopo aver ringraziato la figlia per avergli salvato la vita decide di organizzare per lei, a casa, il ballo di fine anno.