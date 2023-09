Quanti film hanno fatto insieme Al Pacino e Robert De Niro?

I nomi di Robert De Niro e Al Pacino sono considerati quasi impronunciabili all’interno di Hollywood, tanto è grande l’ammirazione e il rispetto che si sono guadagnati questi due attori nel corso delle loro carriere.

Con decine e decine di film all’attivo, De Niro e Al Pacino hanno condiviso il set in alcuni film anche di successo.

La prima volta che Robert De Niro e Al Pacino sono stati insieme sullo stesso set è stato nel 1974, durante le riprese de Il Padrino – Parte II. Anche se in quell’occasione non hanno avuto modo di conoscersi molto, visto che le scene in cui comparivano insieme erano veramente poche, è stata la prima vera volta nel quale hanno condiviso lo stesso set.

Bisognerà aspettare il 1995, con l’uscita dell’indimenticabile film di Michael Mann Heat – La Sfida, per vedere i due mostri sacri del cinema essere nuovamente partner su di un set cinematografico. Anche in questo caso, però, non sono molte le inquadrature che li ritraggono insieme di fronte all’obiettivo della telecamera.

Trascorrono più di dieci anni e arriviamo al 2008 quando sia De Niro che Al Pacino si trovano ad essere i protagonisti di un bellissimo thriller diretto da Jon Avne, Sfida senza regole, nel quale finalmente riescono ad essere davvero partner sul set e allontanare anche antichi dissapori.

“Un tempo, da giovani, eravamo rivali molto più competitivi. Poi, col passare degli anni, la distanza che ci divideva si è colmata. E abbiamo scoperto il piacere di lavorare l’uno accanto all’altro“, racconteranno i due attori ricordando i tempi delle riprese del film di Avne.

L’ultima loro apparizione cinematografica insieme risale però al 2019 quando Martin Scorsese chiede ai due attori di essere i protagonisti del suo ultimo sforzo, The Irishman, che racconta la storia dell’uomo che sostiene di aver ucciso Jimmy Hoffa.