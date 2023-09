John Wick 5 si farà? Il futuro incerto della saga nelle parole del regista Chad Stahelski

Con un incasso di oltre 430 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un un budget di cento milioni di dollari (il 25% in più rispetto al terzo capitolo), John Wick 4 è stato uno dei grandi successi del 2023.

La saga di Baba Yaga (questo il soprannome del protagonista) sembra in buona forma e l’affezione del pubblico lo dimostra, ma la quinta parte potrebbe arrivare più in là di quanto ci si aspetterebbe, anche se Keanu Reeves è disposto a prestarsi ancora una volta.

Tutto sembrava indicare che, anche se non nell’immediato futuro, John Wick 5 prima o poi sarebbe uscito nei cinema tanto più che Reeves stesso ha affermato di essere preparato e che il franchise continua ad espandersi, ad esempio con la serie “The Continental” (The Continental: Dal mondo di John Wick è in uscita a fine settembre con tre puntate in onda su Peacock TV e Prime Video).

Nonostante ciò, il regista Chad Stahelski ha qualche dubbio sul futuro dei sicari. Nella sua intervista per il podcast ‘Happy Sad Confused’, ha ammesso che Reeves “direbbe sì senza pensarci” a un nuovo capitolo su John Wick e che lo studio stesso non vedrebbe l’ora di mettersi all’opera ma ciononostante ha qualche riserva: “Non è una cosa a cui posso rispondere subito. Per ora farò altro e se un giorno, mentre porto a spasso il cane o guido, mi venisse un’idea, in pochi secondi girerei con Keanu Reeves”.

L’entusiasmo, da parte degli altri elementi del cast e dello staff che s’è speso nella produzione del quarto capitolo della saga, è intatto: “Dubito che troverete qualcuno coinvolto in John Wick 4 che non voglia fare un altro film”. Ma per il regista è importante non cadere nell’errore di altri franchise e fare più film solo per inerzia: “Tuttavia, penso che sia possibile pensare a diversi franchise che si sono messi in imbarazzo cercando di fare un altro sequel che non ha significato”.

Per questa ragione non è questo il momento di realizzare John Wick 5: “Non c’è alcuna buona ragione per riportare indietro John Wick. Non chiederò a nessuno quaranta dollari solo affinché John spari in testa alla gente. Al pubblico non piace essere preso per idiota”.