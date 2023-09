Quanto vale la casa di George Clooney? L’attore mette in vendita la sua casa sul lago di Como

Di divi hollywoodiani in giro per l’Italia ce ne sono tanti, ma il grande George Clooney è sicuramente quello che preferiamo di più. Sarà dura quindi non vederlo più in vacanza sul Lago di Como: l’attore ha deciso di dire addio alla sua villa. Ma a quanto ha deciso di sbarazzarsene? Scopriamolo insieme.

Quanto chiede George Clooney per la sua Villa Oleandra?

L’attore ha preso la decisione di vendere la sua amata Villa Oleandra, situata sul lago di Como, per una cifra davvero incredibile, alla portata di ben pochi: parliamo di ben 100 milioni di euro. Questa notizia è trapelata da una fonte certa, di cui si sa sia molto vicina all’attore.

La fonte ha spifferato le intenzioni di casa Clooney direttamente a Page Six. Questo annuncio ha creato un certo clamore, specialmente tra coloro che sono affezionati al divo hollywoodiano e alla sua presenza sul lago di Como.

Ma qual è la storia di George Clooney e di questa villa sul lago di Como como il ramo citato da Manzoni ne I Promessi Sposi? Andiamo a vederla assieme.

L’acquisto di Villa Oleandra nel 2002

George Clooney ha acquistato Villa Oleandra a Laglio nel 2002, spendendo inizialmente 10 milioni di dollari. Per garantire privacy e comfort, l’attore ha investito in lavori di ristrutturazione e ha addirittura costruito un ponticello che attraversa la strada del lago per collegare la villa principale alla sua dependance. Questi miglioramenti hanno reso la dimora un’oasi di lusso e bellezza sulle sponde del lago di Como.

Il valore affettivo della villa per George

Villa Oleandra è stata più di una semplice dimora per il sexy Clooney. È stato il luogo in cui ha incontrato la sua attuale moglie, Amal Alamuddin, e dove hanno vissuto ogni volta che potevano i migliori momenti dei loro nove anni di matrimonio.

Clooney ha infatti raccontato in qualche intervista passata l’insolita circostanza in cui ha conosciuto Amal, quando un amico comune l’ha presentata a casa sua. Nel corso degli anni, la dimora è diventata un rifugio per tutta la famiglia, compresi i loro gemelli Ella e Alexander, nati sei anni or sono.

Proprio i gemelli testimoniano il forte rapporto di George e di Amal con l’Italia. In un’intervista rilasciata alla CBS Clooney raccontava qualche tempo or sono: “Credetemi, abbiamo fatto un errore terribile. Abbiamo fatto in modo che imparassero l’italiano, ma noi non parliamo italiano”.

Con la vendita della casa sul lago questo idillio tra il bell’attore nato nel Kentucky e il nostro Bel Paese terminerà?