Wolf Hunter, come finisce? Spiegazione del finale del film del 2020

“Wolf Hunter” è un film horror diretto da Shawn Linden, che segna la sua opera prima come regista e sceneggiatore. Il film è una co-produzione tra Stati Uniti e Canada. Ecco come finisce.

La Trama del Film Wolf Hunter

La storia ruota attorno alla famiglia Mersault, abituata a una vita solitaria. Il padre, Joseph, è un cacciatore abile, e la famiglia si guadagna da vivere principalmente con l’agricoltura. La loro casa in montagna è completamente isolata dal resto della civiltà, e spesso si trovano a confrontarsi con creature selvatiche e pericolose, come i lupi.

L’arrivo di un inverno particolarmente rigido inizia a mettere in pericolo le loro riserve di cibo. La madre, Anne, inizia a preoccuparsi del futuro dei suoi figli, poiché sa che dovrebbero essere a scuola, circondati dai loro coetanei, e non isolati in una casa di montagna. Quando Joseph scopre la presenza di un lupo nelle vicinanze, Anne inizia a insistere affinché la famiglia lasci quella casa isolata e si trasferisca in un paese vicino, più popolato. Tuttavia, Joseph è contrario e decide persino di portare sua figlia con sé a caccia per affrontare il lupo.

Il giorno successivo, Joseph esce a caccia da solo e non fa più ritorno a casa. Anne allerta la polizia, ma quest’ultima rifiuta di intervenire, sostenendo che il lupo è nel suo habitat naturale e non rappresenta una minaccia per il centro cittadino. Anne è costretta a cacciare da sola per procurare cibo per la famiglia e durante una di queste cacce, fa una scoperta sconvolgente.

Anne trova un uomo ferito nel bosco, Lou, e decide di portarlo a casa con sé per soccorrerlo. Tuttavia, Anne presto scoprirà che Lou è molto più pericoloso di quanto avesse immaginato.

Come finisce il film?

Lou si rivelerà essere un criminale temibile. Anne scoprirà che Lou ha assassinato brutalmente suo marito e che ha anche ucciso sua figlia Renee. Tuttavia, Renee è riuscita a sfuggire a Lou e a immobilizzarlo in una trappola per lupi.

Anne decide di vendicarsi e mette in atto su Lou una terribile pratica di tortura mentre l’uomo è ancora in vita. Nel frattempo, la polizia invia un uomo sul posto, Barthes, che purtroppo finisce intrappolato in una delle trappole per orsi nel bosco. La collega di Barthes, Lucy, riesce a individuarlo grazie al GPS, ma quando arrivano sul luogo è troppo tardi.

Nel frattempo, la polizia scopre una serie di cadaveri femminili nel bosco e inizia a indagare sulla situazione. Quando trovano Anne, è completamente coperta di sangue.