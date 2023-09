Chi è Kathrin Freund, moglie di Alex Schwazer? I due hanno figli?

Kathrin Freund è la moglie di Alex Schwazer, il celebre atleta noto per la sua medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. La loro storia d’amore e la forza che ha fornito a Schwazer durante le difficoltà legate alle vicende di doping lo hanno reso un punto di riferimento fondamentale nella sua vita.

Chi è davvero Kathrin Freund? Matrimonio e figli

Kathrin è una figura importante nella vita di Alex Schwazer e ha svolto un ruolo fondamentale nel suo percorso. Oltre a essere la sua compagna, è diventata sua moglie, portando stabilità e amore nella vita dell’atleta.

La coppia ha formato una famiglia insieme. La loro primogenita, Ida, è nata il 9 marzo 2017, mentre il loro secondo figlio, Noah , è nato nel novembre 2020. La famiglia è diventata una parte essenziale della vita di entrambi.

La donna è stata sempre al fianco del campione olimpico, aiutandolo a superare le sfide legate alle accuse di doping, agli scandali, ai ricorsi e ai processi per dimostrare la sua innocenza. Il loro amore è stato un elemento chiave per la serenità di Schwazer. I due si sono sposati il 7 settembre 2019 a Vipiteno, celebrando la loro unione con gioia e amore.

La storia d’amore tra Alex e Kathrin

La storia d’amore tra Alex Schwazer e Kathrin Freund ha avuto inizio in un modo inaspettato. Tutto è cominciato negli intervalli in cui tornava a Racines da Roma, dove si stava allenando con Donati, nell’autunno del 2015.

In quel periodo, Alex Schwazer stava attraversando un momento difficile della sua carriera. Aveva appena fatto ritorno da una squalifica per doping e aveva poche speranze di essere compreso come atleta. Nonostante tutte le sfide e le incertezze, tra Alex e Kathrin è nato un amore significativo. Kathrin, affettuosamente chiamata “Kathi,” era incinta di Ida quando è scoppiata la seconda positività di Alex.