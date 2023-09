Maria Corleone, qual è la storia vera alle spalle? Quali personaggi sono ispirati alla realtà?

Dal 13 settembre 2023, Canale 5 presenta la nuova fiction “Maria Corleone”. Molti si chiedono se abbia qualche collegamento con il personaggio Mary Corleone de “Il Padrino” e se la trama sia tratta da una storia vera. Scopriamo di più su questa avvincente serie e se per caso prende ispirazione da fatti realmente accaduti.

La trama di Maria Corleone

La fiction in questione è composta da quattro puntate. La storia ruota attorno a Maria, una donna che nasce in una famiglia mafiosa ma si trasferisce da Palermo a Milano per perseguire la sua passione nella moda. Qui, incontra Luca Spada, un procuratore, di cui si innamora, e insieme aspettano un figlio. Tuttavia, il ritorno in Sicilia per festeggiare l’anniversario dei genitori sconvolge la sua vita quando assiste alla morte del fratello gemello, Giovanni, vittima di un attentato mafioso.

In seguito a questo tragico evento, Maria decide di proteggere l’onore della sua famiglia e inizia a collaborare con i boss locali. Questa scelta mette in pericolo non solo la sua vita ma anche quella del figlio e del compagno.

La storia è vera?

La somiglianza tra il nome della serie Maria Corleone e Mary Corleone della saga cinematografica Il Padrino potrebbe trarre in inganno, ma i due personaggi non hanno alcuna connessione tra loro. Mary Corleone è un personaggio presente nei film Il Padrino – Parte II e Il Padrino – Parte III, interpretato da Sofia Coppola, figlia del regista Francis Ford Coppola.

Mary è la seconda e ultima figlia di Michael Corleone e Kay Adams. La sua storia è legata alle vicende della famiglia Corleone. Tra le sue relazioni, si innamora di suo cugino Vincent Mancini, ma il loro amore è osteggiato da suo padre Michael. Alla fine, Mary Corleone muore al Teatro Massimo di Palermo, uccisa per errore da un sicario chiamato Mosca, che aveva come obiettivo principale uccidere Michael Corleone. La sua morte è uno degli eventi cruciali ne Il Padrino – Parte III.