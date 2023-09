Chi è e cosa fa nella vita Martina Trivelli, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino?

Dopo la rottura, di nuovo, con la moglie Belen Rodriguez, Stefano De Martino torna alla carica con una nuova presunta fiamma. Parliamo di Martina Trivelli, di cui scopriamo qualcosa di seguito.

Chi è Martina Trivelli

Martina Trivelli, una giovane di 26 anni originaria di Pescara, attualmente risiede a Milano. Nata il 15 gennaio 1997, Martina svolge il suo lavoro nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga. Inoltre, è attiva su Instagram, dove il suo profilo personale con il nome “smart15” conta più di 11 mila seguaci. Attraverso questo social network, condivide momenti della sua vita quotidiana e i suoi viaggi in giro per il mondo.

Il rapporto con Stefano de Martino

Recentemente, Martina Trivelli è stata al centro dell’attenzione dei media a causa della sua presunta relazione con il noto conduttore televisivo napoletano Stefano De Martino. Questo è accaduto poco dopo la sua rottura con Belen Rodriguez. I paparazzi del settimanale Chi hanno immortalato Stefano e Martina mentre passeggiavano per le strade di Milano dopo una cena romantica in un ristorante locale. Pare che abbiano trascorso la notte insieme nell’appartamento di Stefano. Le foto che li ritraggono mentre si dirigevano verso il suo palazzo intorno a mezzanotte testimoniano questa uscita. Inoltre, sembra che Martina sia uscita dalla stessa residenza di Stefano la mattina successiva.

La separazione tra Stefano e Belen e la nuova relazione

È interessante notare che questa potrebbe essere la prima relazione di Stefano De Martino dopo la sua separazione da Belen Rodriguez. Questo fatto potrebbe suggerire che Stefano stia decidendo di non nascondere più la sua vita privata e di vivere la sua nuova relazione con Martina Trivelli in modo più pubblico, anche se non ufficialmente confermata.

Essendo la prima “apparizione” alla luce del sole per il noto ballerino, si presume che forse abbia detto addio alla sua argentina ed abbia deciso di viversi a pieno un nuovo amore.