Il Collegio, ci sono stati rapporti all’interno del programma?

Ci sono stati rapporti a Il Collegio? Le rivelazioni di Maria Sofia Federico

Manca pochissimo per il debutto della nuova edizione de Il Collegio, programma su Rai 2 in cui i protagonisti sono tenuti a studiare sotto le severe regole dell’istituto ambientato nel secolo scorso. Ma cosa accade se qualche collegiale intrattiene dei rapporti con un altro? Lo ha svelato l’ex collegiale Maria Sofia Federico ora impegnata con Rocco Academy in una recente intervista su Tik Tok.

“Non puoi farlo, ci sono telecamere tutto il tempo” ha esordito così Maria Sofia. “Se avessi voluto un rapporto con qualcuno? Non posso dirlo, perché non so se l’altra persona se mi sentisse esprimere questo desiderio… no non voglio dirlo” ha poi affermato l’ex collegiale. “Non mi piace questo tipo di comunicazione” ha infine chiosato la giovane allieva di Rocco Siffredi.

Maria Sofia inoltre è tornata su Pier Silvio Berlusconi che l’avrebbe scartata al Grande Fratello per un ‘edizione senza trash e senza personaggi di Only Fans e influencer. “Non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?” ha chiesto infine la ragazza lanciado un appello all’attuale direttore di Mediaset.