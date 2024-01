Chi è Lukasz Zarazowski, chi è il nuovo Padre Natura di Ciao Darwin 9?

Ecco chi è Lukasz Zarazowski, Padre Natura di Ciao Darwin 9

Dopo la pausa natalizia, è tornato in onda Ciao Darwin 9, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La puntata di questa sera è dedicata alle Milf (capitanate da Elenoire Casalegno) contro Teen (il cui capo è Lavinia Abate) che si sfideranno tra duetti, macchina del tempo, prove di coraggio e prove di cultura generale, defileé per sapere come sarà la donna del futuro. Protagonista della serata dopo le quattro Madre Natura, è questa volta il padre Natura Lukasz Zarazowski.

Lukasz ha 30 anni ed è alto 1.88 cm. Ha preso parte al concorso di bellezza Mister Polonia, nonostante la fascia sia andata a Jakub Kucner. Nel 2021 ha fatto la sua apparizione nel programma polacco Top Model assieme alla sua compagna e alla figlia Gloria. Sappiamo che ha fatto diversi lavori prima della tv, tra cui il barista, cameriere, venditore di pannelli solari e networkmarketing. Ha sempre avuto la passione per la recitazione e attualmente lavora come modello e attore per diverse campagne pubblicitarie. Infatti, questi lavori lo fanno spesso viaggiare tra la Polonia e l’Europa.