Chi è e cosa fa nella vita Giada Colagrande, moglie di William Dafoe? Dove vivono i due?

Willem Dafoe, rinomato attore statunitense, è unito in matrimonio da diversi anni con la regista romana Giada Colagrande. Scopriamo insieme qualcosa di più sul suo conto.

Giada Colagrande, matrimonio e figli

La coppia, senza figli, presenta una differenza d’età di 20 anni, con Willem nato nel 1955 e Giada nel 1975. Il loro legame matrimoniale è stato celebrato il 25 marzo del 2005, circa un anno dopo il loro primo incontro.

La storia d’amore tra Giada e Willem ha avuto inizio a Roma all’inizio del 2004, subito dopo la proiezione di un cortometraggio diretto dalla stessa Colagrande. Questo matrimonio segna un nuovo capitolo nella vita di Dafoe, che precedentemente si era sposato nel 1977 con Elizabeth LeCompte, dalla quale ha avuto il suo unico figlio, Jack, nel 1982.

Cosa fa nella vita Giada

Giada Colagrande, nata a Pescara il 16 ottobre 1975, si distingue come regista, attrice e sceneggiatrice italiana, con cittadinanza statunitense. I suoi studi l’hanno portata in Svizzera, Italia ed Australia, e dal 1995 si è stabilita a Roma.

Qui ha iniziato a dedicarsi alla videoarte e alla realizzazione di documentari sull’arte contemporanea. La sua partecipazione al progetto d’arte contemporanea VOLUME tra il 1997 e il 2000 è stata fondamentale, portandola a creare cortometraggi che hanno esplorato le opere di artisti come Jannis Kounellis e Sol Lewitt.

I lungometraggi

Nel 2001, ha scritto, diretto e interpretato il suo primo lungometraggio, “Aprimi il cuore”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2002. Il film ha ricevuto riconoscimenti internazionali e ha segnato l’inizio di una carriera cinematografica che si è sviluppata ulteriormente con il suo secondo lungometraggio del 2005, “Before it Had a Name”, realizzato in collaborazione con il marito Willem.

“Before it Had a Name”, prodotto nel 2005, è il secondo lungometraggio di Giada. Scritto e interpretato insieme a Willem Dafoe, il film è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e in altri festival internazionali, ricevendo apprezzamenti.