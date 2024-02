Aline – la voce dell’amore è tratto da una storia vera? Il film è ispirato alla vita di un’icona della musica

Il film “Aline – La voce dell’amore,” offre uno sguardo approfondito sulla vita di una nota cantante di fama mondiale. Dopo aver trionfato al Festival di Cannes e aver conquistato il pubblico francese, il film sarà trasmesso il 20 febbraio su Rai 1. Che ne dite di svelare qualche retroscena?

Aline – La voce dell’amore, La storia di Celine Dion

Il film si apre con un focus sulla grandezza di Céline Dion come cantante, evidenziando i suoi successi straordinari, le vendite da record e la sua presenza sul palco in tutto il mondo. Dai primi passi da tredicenne fino ai trionfi a Las Vegas, la sua carriera segna la colonna sonora di generazioni.

Victoria Sio, con la sua voce eccezionale, dà nuova vita alle celebri canzoni di Céline. Non solo una semplice imitazione, ma una reinterpretazione che si integra perfettamente nella narrazione del film. Alcune canzoni seguono un ordine narrativo diverso, come “Let’s Talk About Love,” evidenziando il ruolo centrale dell’amore nella vita e nella carriera di Céline.

La storia d’amore con Réne Angélil e il rapporto con la madre

Il cuore del film è l’amore tra Céline, ribattezzata Aline, e Réne Angélil. Un incontro precoce, un manager che crede in lei fin da giovane, e un matrimonio coronato di successo ma segnato dalla malattia di Réne. La morte del marito porta cambiamenti significativi nella vita di Céline, mostrando il suo lato più vulnerabile e la necessità di reinventarsi.

Il film introduce anche la figura forte della madre di Céline, Sylviette. Una madre devota, disposta a sacrifici, che ha sostenuto la figlia nel perseguire i suoi sogni musicali. La madre diventa un personaggio significativo, riflettendo la tradizione e i valori della famiglia di Céline, creando un intreccio emotivo nel racconto.

Storia vera e finzione a confronto

Per narrare la biografia di Céline, il film adotta una combinazione di eventi reali e elementi di finzione. Céline Dion si trasforma in Aline Dieu, un nome che rispecchia la volontà di esplorare la storia della cantante con creatività. L’attrice Valérie Lemercier, da giovane età fino all’età adulta, interpreta in modo convincente il ruolo di Aline.