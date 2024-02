Operation Napoleon è basato su una storia vera? Come finisce?

Rai 4 presenta in prima visione tv il 20 febbraio “Operation Napoleon,” un thriller islandese diretto da Oskar Thor Axelsson. Tratto da una storia vera? Lo scopriamo nei prossimi paragrafi.

Operation Napoleon, la storia vera dietro al film

Basato sull’omonimo romanzo di Arnaldur Indriðason, maestro islandese del crime, il film vanta un cast guidato da Vivian Ólafsdóttir e Iain Glen, noto come Ser Jorah Mormont in Game of Thrones.

Operation Napoleon” si distingue per la sua trama centrata su una cospirazione storica. La cospirazione legata all’Operazione Napoleon coinvolge Kristin nella scomparsa di suo fratello e la porta a fuggire con l’aiuto di un fiamma del passato.

La Trama del film

Kristin, giovane avvocatessa islandese, diventa involontaria protagonista di una cospirazione internazionale dopo aver ricevuto filmati di un vecchio aereo nel ghiacciaio islandese. Questo aereo, un relitto tedesco della Seconda Guerra Mondiale, attira non solo criminali spietati ma anche l’attenzione del vice direttore della CIA, William Carr. Kristin si trova in pericolo, ma la sua determinazione la spinge a scoprire la chiave per risolvere l’enigma dell’Operazione Napoleon.

Il film segue Kristin mentre cerca il relitto, affrontando minacce da parte di criminali e agenti segreti. La trama si sviluppa dall’Islanda moderna all’America e alla Germania nazista, creando un’avventura pericolosa che coinvolge la giovane avvocatessa in una rete di intrighi internazionali.

Il finale di Operation Napoleon

La cospirazione, radicata in uno degli eventi più significativi della storia mondiale, aggiunge un elemento intrigante al film. L’aereo della Seconda Guerra Mondiale nasconde segreti sepolti per decenni, e la sua rivelazione potrebbe influenzare la percezione del passato. Il mistero attorno al carico dell’aereo, potente e sconosciuto, solleva domande fondamentali sulla determinazione di mantenere il silenzio e sulla composizione dell’equipaggio al momento del suo precipitare.

La trama si sviluppa attraverso le azioni coraggiose della protagonista , determinata a svelare la verità sull’Operazione Napoleon per salvare suo fratello. La storia offre spettacolari scene d’azione che mettono alla prova la fermezza di Kristin, creando un mix avvincente tra suspense e avventura.