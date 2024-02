Katia Follesa è sposata? Ha figli? la vita privata della comica (che convive con una malattia)

Katia Follesa è impegnata sentimentalmente? Tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Katia Follesa, nome all’anagrafe Katiuscia Follesa, è una famosa comica divenuta nota molti anni fa (ormai un ventennio fa) grazie a Zelig. Ma già prima di Zelig aveva ottenuto una discreta notorietà assieme alla sodale Valeria Graci, con cui ha formato (e forma, in occasioni di specifiche reunion) un fortunato duo comico, Katia & Valeria, con una presenza fissa anche in Colorado Cafè.

La Follesa ha anche partecipato in solitaria tanto a programmi spinoff di Zelig quanto a programmi televisivi comici e non (è stata, tra le altre cose, inviata per due anni di Verissimo, tra il 2014 e il 2015). In tempi più recenti è stata protagonista della prima edizione di LOL – chi ride è fuori (arrivando in finale per poi perdere contro Ciro Priello) ed è stata anche giurata di LOL Talent Show: chi fa ridere è dentro.

Oltre ad essere una famosa comica e volto tv, ha recitato anche in alcuni film (ivi compreso un cinepanettone) ed è molto seguita e amata anche sui social: ad oggi conta oltre un milione e mezzo di follower sul suo profilo Instagram (cresciuti drasticamente negli ultimi tempi: basti pensare che quando questo post è stato pubblicato per la prima volta contava poco più di un milione di follower).

Katia Follesa, l’importante legame sentimentale e la figlia nata nel 2010

Ma cosa sappiamo della sua vita privata di Katia Follesa? Katia Follesa dal 2006 è legata sentimentalmente al noto comico Angelo Pisani del duo dei ‘Pali e Dispali’. I due si sono conosciuti nel 1999 a Zelig ma nonostante la loro storia d’amore va avanti da moltissimi anni il loro rapporto non è sempre stato sereno.

Dal loro amore nel 2010 è nata la figlia Agata, quattro anni dopo però sembrava avessero messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. Ma poi c’è stato il lieto fine ed i due vivono assieme, con la figlia che cresce assomigliando sempre di più alla madre (soprattutto per via degli occhi azzurri): Katia posta spesso contenuti legati alla figlia e per quello che possiamo vedere è una giovane promessa della ginnastica ritmica.

Tornando alla relazione con Angelo Pisani, i due hanno vissuto molti alti e bassi (come d’altra parte è normale in una coppia). In una intervista rilasciata qualche tempo fa ad Intimità Katia Follesa ha raccontato: “L’ho inseguito molto, lui non voleva saperne. O meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”.

E ancora: “Continuava a prendermi e lasciarmi tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai”.

Nota di colore: nel 2019 Angelo Pisani ha fatto la proposta di matrimonio a Katia Follesa, ma i due hanno però rimandato le nozze a causa dell’emergenza Coronavirus, e ad oggi non si sono ancora sposati.

In compenso i due sono una coppia anche sul palcoscenico, se è vero che assieme i due stanno girando l’Italia con lo spettacolo ‘Ti posso spiegare’.

Katia Follesa, di che patologia soffre?

Proprio prima di una replica dello spettacolo, che sarebbe dovuto andare in scena a Taranto, Katia Follesa ha avuto un malore, per l’apprensione dei follower – che conoscono bene la biografia della comica brianzola.

La donna (che, per completezza, è nata a Giussano il 12 gennaio del 1976) soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una malattia del miocardio, che compromette l’azione di pompaggio del cuore a causa di un ispessimento delle pareti dei ventricoli.

Per sensibilizzare sulla malattia, la Follesa è testimonial del Progetto Cor, del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation e, sempre a causa della patologia, ha deciso di perdere peso nel corso degli anni.

(Post scritto l’1 settembre 2021 da Sara Fonte, editato e ripubblicato il 28 febbraio 2024)