Affari tuoi, chi è il Dottore deus ex machina del programma condotto da Amadeus?

Se segui Affari Tuoi da sempre ti sarai chiesto chi sarà il Dottore con cui i vari presentatori parlano quando vengono proposte offerte ai concorrenti. Ebbene il suo nome è Pasquale Romano. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Pasquale Romano, il dottore “deus ex machina” di Affari Tuoi

Pasquale Romano, figura misteriosa dietro il telefono di Amadeus in Affari Tuoi, è il protagonista enigmatico del game show trasmesso su Rai Uno. La sua voce risuona durante la messa in onda, proponendo offerte e suggerendo cambi ai concorrenti. È lui a delineare, in parte, il percorso dei singoli partecipanti, aggiungendo un tocco intrigante al programma.

Nato a Ottaviano nel 1966, Pasquale Romano è un autore televisivo napoletano di rilevanza. Dopo la laurea in Filosofia, ha iniziato la sua carriera collaborando con il Tg2 Gulliver. Nel corso degli anni, ha lavorato con Mediaset, contribuendo a programmi come Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore, condotti da Alberto Castagna. La sua carriera è stata fortemente influenzata dall’ex marito della sorella, Alberto Castagna, che lo ha incoraggiato a diventare autore.

Il ruolo chiave nel programma

Pasquale Romano è il ‘dottore’ di Affari Tuoi fin dalle prime edizioni condotte da Paolo Bonolis, Antonella Clerici, e nelle prime di Flavio Insinna e Max Giusti. Il suo ruolo è quello di portare il concorrente a un finale significativo, valutando psicologicamente l’avversario e cercando di adattare le offerte alle sue scelte. La sua strategia è basata sulla comprensione dell’individuo di fronte a lui, cercando di metterlo in difficoltà e spingendolo a decisioni significative.

L’abbandono e il ritorno nel programma

Dopo una breve sostituzione da parte di Max Novaresi e l’apparizione di una dottoressa non identificata nelle edizioni successive di Flavio Insinna, Pasquale Romano è tornato con la conduzione di Carlo Conti e si è stabilito nel ruolo del ‘dottore’. La sua presenza costante e la sua capacità di adattarsi alle dinamiche del programma ne fanno una figura chiave in Affari Tuoi.