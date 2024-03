L’Eredità 28 marzo 2024, Pierpaolo indovina nuovamente la parola alla ghigliottina: ecco qual era

Nella puntata di quest’oggi – 28 marzo 2024 – è tornato ancora una volta al gioco finale de L’Eredità Pierpaolo.

L’ormai pluri-campione s’è ritrovato alla Ghigliottina a concorrere per la cifra di 21.250 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Bambini

Corte

Danza

Massimo

Tenda.

Dopo un bel po’ di tempo di riflessione ha scritto sul proprio cartoncino la parola Teatro, spinto soprattutto dall’ultima parola indizio offerta dagli autori, Tenda.

Ed effettivamente era Teatro la parola scelta dagli autori.

Queste le spiegazioni – non troppo convincenti in realtà – circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni).

Teatro per Bambini è un tipo di teatro con spettacoli dedicati ai più piccoli.

Teatro di Corte “fa riferimento ad uno spazio ad uso teatrale all’interno delle residenze sovrane” (in questo caso Wikipedia docet).

“Il Teatro – Danza è una forma di teatro” (Liorni).

Teatro Massimo è il teatro di Palermo.

Infine il Teatro Tenda, è (stato) un famoso teatro capitolino (come raccontato frattanto dal vincitore della ghigliottina odierna).