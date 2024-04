L’Eredità 2 aprile 2024, Flavia alla ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 2 aprile 2024 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Flavia, da Canosa di Puglia.

La campionessa s’è ritrovata alla Ghigliottina a concorrere per la cifra di 180.000 euro – senza nemmeno un dimezzamento – e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Pubblico

Italiana

Inverno

Oltre

Salotto.

Al termine dei classici 60 secondi di riflessione la campionessa ha scritto sul proprio cartoncino la parola Casa.

Ma non era Casa la parola scelta dagli autori ma Giardino.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni).

Giardino Pubblico – come i tanti spazi di verde pubblico presenti nelle varie città del mondo.

Giardino all’Italiana: “è uno stile di giardino di origine tardo-rinascimentale caratterizzato da una suddivisione geometrica degli spazi mediante filari alberati e siepi, sculture vegetali di varia forma ottenute con la potatura di cespugli sempreverdi, giochi d’acqua geometrici, spesso accostati ad elementi architettonici quali fontane e statue” (questo è Wikipedia, non Liorni).

Giardino d’Inverno – le serre (secondo la campionessa), “i portichetti” (a detta di Liorni).

“Oltre il Giardino” è un film con Peter Sellers.

Salotto da Giardino – quelle composizioni di sedie e tavolini in rattan che si trovano in molti giardini.