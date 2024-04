L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, il film con Liam Neeson è basato su una storia vera?

Il film “L’uomo dei ghiacci – The Ice Road” ha un suo perché e merita assolutamente di essere vissuto oltre che visto. La domanda sorge però spontanea: si ispira a qualche aneddoto reale?

La trama del film con Liam Neeson

Il film narra la storia di Mike McCann, interpretato da Liam Neeson, un camionista che si imbarca in una pericolosa missione di salvataggio. Dopo un’esplosione nella miniera di diamanti di Manitopa, 26 minatori rimangono intrappolati. Mike e suo fratello Gurty si uniscono a una squadra per liberarli, affrontando sfide estreme lungo la Ice Road, una strada di ghiaccio nel Nord-Ovest del Canada. Scopriamo insieme la storia vera dietro al film.

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road è tratto da una storia vera?

La verità sul film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road? Allora, partiamo dal fatto che la Ice Road del Canada, nota ufficialmente come Tibbitt Contwoyto Winter Road, è reale, ma la trama del film è pura finzione. Non ci sono mai stati crolli di miniere di diamanti come mostrato nella pellicola. Tuttavia, la Ice Road è utilizzata ogni anno per rifornire i siti di estrazione dei diamanti nella regione artica del Nord-Ovest del Canada.

L’uomo dei ghiacci: dove si trova la vera Ice Road

Come anticipato, la Ice Road, conosciuta come Tibbitt Contwoyto Winter Road, si trova nei territori del Nord-Ovest del Canada. Lunga circa 400 km, la strada attraversa principalmente laghi ghiacciati e viene aperta per un breve periodo ogni anno, solitamente a febbraio o marzo. La Tibbitt Contwoyto Winter Road è stata utilizzata per rifornire i siti di estrazione dei diamanti scoperti nella regione alla fine degli anni ’90. Anche se il film è stato girato principalmente a Winnipeg, lontano dalla vera Ice Road, essa rappresenta comunque un’importante arteria logistica nella regione, considerata la strada più sicura del Nord America.