La maledizione del cuculo, come finisce? Trama e finale (a sorpresa) dell’horror

“La Maledizione del Cuculo” è un film horror spagnolo del 2023 diretto da Mar Targarona. La trama ruota attorno allo scambio di case tra una giovane coppia spagnola in attesa del loro primo figlio e una anziana coppia tedesca. La tensione e l’orrore emergono quando la coppia spagnola si ritrova coinvolta in un incubo nella nuova casa. Ecco svelati trama e finale del film.

L’architetto Marc e l’ostetrica Anna organizzano uno scambio di case con Hans e Olga, una coppia di pensionati tedeschi. Mentre Marc e Anna pianificano una breve vacanza prima della nascita del loro bambino, iniziano a insorgere dubbi sulla paternità del bambino a causa di una relazione passata di Anna con un vicino. Tuttavia, quando Marc sembra deciso a tornare in Germania, il suo atteggiamento misteriosamente cambia.

La coppia spagnola inizia a vivere situazioni strane e a perdere memoria degli eventi. Nel frattempo, Hans e Olga nella casa di Marc e Anna sono coinvolti in rituali oscuri. Durante uno di questi, Olga uccide Hans. Anna, ricevendo notizie dalla Spagna, si rende conto del comportamento bizzarro della coppia tedesca, mentre Marc inizia a parlare tedesco e mostra una personalità diversa. Quando Anna sfonda un muro nella casa, scopre delle foto di Olga e Hans con altezze diverse.

Proprio alla fine del film, Anna riconosce una donna misteriosa in una delle foto e cerca di fuggire in aeroporto, ma Marc tenta di annegarla nella vasca da bagno. Marc e Anna tornano in Spagna, dove Olga intrappola Marc in cantina e induce Anna a un parto accelerato. Olga rivela il suo vero intento di portare via il bambino e, in uno scontro finale, Marc viene ucciso da Olga. La maledizione sembra terminare quando Olga, dopo aver avvolto amorevolmente il bambino, lascia l’appartamento.