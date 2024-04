La febbre Bologna FC da Champions anche da oltreoceano: “Grande occasione anche per il turismo”

La febbre per il Bologna FC arriva anche da oltreoceano, più precisamente da New York, città dove lavora attualmente Raimondo Puddu, fondatore del Bologna House Luggage storage, bottega situata in via delle Moline, 15A a pochi passi dal centro storico del capoluogo emiliano. Si tratta di una bottega (nata come deposito bagagli) che ha allestito un piccolo spazio dedicato proprio agli amanti della squadra calcio di Thiago Motta, attualmente piazzata quarto posto per la Champions League.

“La qualificazione in Champions League sarebbe una prestigiosa occasione per la città! Ritornare in Europa dopo così tanti anni porterebbe ancora più entusiasmo, e dopo un’annata così sarebbe la ciliegina sulla torta!” ha dichiarato Puddu a NonSolo.tv. “Sarebbe anche una grandissima occasione in termini di turismo, in quanto porterebbe tante persone provenienti da altri paesi ad esplorare la nostra meravigliosa città e ciò che ha da offrire!” ha poi aggiunto Puddu. “Bologna è pronta per tutto questo, e siamo sicuri che Mihajlovic ci ha dato una mano da lassù” ha infine concluso il fondatore di Bologna House Luggage storage.

Tra le diverse proposte mostrate, non mancano i cappellini e sciarpe coloratissimi di rossoblu per rendere il tifo uno status symbol non solo dal punto di vista calcistico ma anche di appartenenza e amore verso la città emiliana.

Altre informazioni su Bologna House Luggage

Non solo successo per la vendita di accessori per tifosi (sia del Bologna FC e non) e sportivi, ma anche per i bambini, come le magliette di diversi colori, per i turisti, come calamite souvenir ritraenti la città, hub pacchi, stampe/fotocopie, vendita accessori, prenotazione biglietti (aerei, ferroviari e autolinee) e Money point. Insomma, uno spazio arricchito con tante iniziative e prodotti per soddisfare ogni tipo di persona con le proprie passioni ed esigenze.

Katia Di Luna (articolo+foto)