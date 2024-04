Anthracite, la serie tv Netflix è basata su una storia vera? Trama e curiosità sulla serie

Anthracite parla di una setta, di suicidi (presunti o reali), di omicidi. Ma è basato su una storia vera? Scopriamolo assieme.

La trama di Anthracite gira attorno alla vicenda di una giovane investigatrice dilettante di nome Ida che ascolta casualmente il rapimento di suo padre (giornalista investigativo) durante una telefonata. Nonostante lui le chieda di non cercarlo, decide di dirigersi verso Lévionna, un incantevole borgo montano, l’ultima localizzazione nota di suo padre secondo l’app di tracciamento.

Lévionna, una località immaginaria in Francia, è avvolta da una storia intricata segnata da una setta misteriosa, un oscuro suicidio collettivo e un omicidio irrisolto, che ha portato all’incarcerazione del leader di questo culto (Caleb Johansson, vedremo in seguito da chi interpretato) in un istituto psichiatrico.

Ida giunge in città e scopre che la scomparsa del padre è solo la punta dell’iceberg. Le indagini della polizia rivelano una serie di misteriose sparizioni, mentre crescono le voci che mettono in discussione la versione ufficiale su quanto accaduto intorno alla setta. Inoltre, la comunità si trova ad affrontare una battaglia legale contro un’azienda locale accusata di inquinare l’ambiente.

La serie, abilmente intrecciando passato e presente, cerca di svelare i segreti della setta e del suo carismatico leader, portando alla luce legami inaspettati con il padre di Ida e una serie di clamorosi plot twist che non stiamo qui a raccontarvi (perché non vogliamo spoilerarvi nulla, in questa occasione).

Anthracite, una miniserie tra finzione e realtà

Per quanto Anthracite sia frutto della fantasia, la serie francese di Fanny Robert e Maxime Berthemy attinge elementi dal fanatismo religioso, offrendo un’avvincente miscela di suspense e thriller investigativo. Tuttavia, la sua trama non è del tutto estranea alla realtà.

Ad esempio, il riferimento all’antracite nella serie rimanda a un minerale reale, simile al carbone, mentre il suggestivo scenario di Lévionna è quello di Isère, una cittadina francese, ubicata nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, non distante da Grenoble.

Per quanto riguarda il culto raffigurato nella serie, con le sue credenze dualistiche sulla luce e l’oscurità, trae ispirazione dall’Ordine del Tempio Solare, un vero culto noto per una serie di suicidi di massa avvenuti (con oltre 70 vittime) tra Svizzera, Francia e Canada nella metà degli anni ’90. La storia del culto raccontata dalla serie, segnata da una profezia apocalittica e un destino di morte collettiva, evoca frattanto parallelismi inquietanti con altri movimenti religiosi estremi, come la famigerata setta di Jonestown e quella di Heaven’s Gate.

Anthracite, alcune curiosità

Acclarato che quella di Anthracite non è una storia vera (ma può essere ispirata da alcuni fatti reali) non possiamo non citare alcune interessanti curiosità legate al cast della serie.

Sapete per esempio che c’è un attore italiano nel cast – con un ruolo per altro non di secondo piano? Parliamo del leader carismatico del culto – Caleb Johansson – è infatti interpretato da Stefano Cassetti, attore nato a Brescia nel settembre del 1974 ma sostanzialmente francese d’adozione a giudicare dalle tante produzioni francesi a cui ha preso parte (sin dal 2001, quando fu protagonista di Roberto Succo, film del 2001 diretto da Cedric Kahn).

Sapete che tre dei protagonisti principali della storia (che trovate tutti nell’immagine in evidenza) sono noti anche per essere cantanti?

In due casi, parliamo di rapper, in un caso di una cantante pop: Hatik, probabilmente considerabile il protagonista della serie (Jaro Gatsi), è un rapper da oltre un milioni di subscriber su YouTube. Camille Lou (altresì nota come Jimmy – nel film la poliziotta Giovanna DeLuca) è una cantante e musicista con due album all’attivo, oltre che diverse centinaia di migliaia di follower su Instagram, ed il fratello (nella serie) Romeo è un ragazzo belga (Nicolas Godart) che prova oltre a disimpegnarsi come attore anche a fare trap.