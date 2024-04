“Azzurra è la mia maglia come il cielo e l’acqua”: chi canta la canzone dello spot di Acqua Lete?

“Azzurra è la mia maglia come il cielo e l’acqua”: di chi sono le parole della canzone della pubblicità della Lete?

È una canzone che ci sta accompagnando già da diversi mesi.

È la canzone che accompagna la pubblicità di Acqua Lete, spesso associata ad eventi calcistici.

Si tratta di una canzone che parla dell’amore per il giuoco del pallone, che è cantata da un artista le cui canzoni hanno un certo appeal in ambito pubblicitario (come dimenticare la sua “Farfalle” usata per l’atletica leggera da La7?)

Ma di che canzone si tratta? E chi è l’artista?

Ve lo facciamo scoprire con uno spoilerone: il video completo realizzato ad hoc per la canzone, realizzata ad hoc per la Lete.

L’artista che canta la canzone della pubblicità Lete (in una campagna pubblicitaria destinata a svilupparsi nel corso dei prossimi 3 anni!) è Sangiovanni, che nelle pubblicità è affiancato dagli Azzurri, dalle Azzurre e in assoluto dagli amanti del calcio al motto che riunisce tutti gli appassionati del giuoco del pallone: “Chi vive il calcio beve Acqua Lete”.