Chi è Michela De Rossi? È fidanzata? Carriera, curiosità e vita privata dell’attrice

Michela De Rossi, talentuosa attrice italiana, si è fatta conoscere per le sue interpretazioni in film e serie tv di successo come “Con chi viaggi”, “I molti santi del New Jersey” e “Briganti”. Andiamo ad indagare nella sua vita privata e in quella professionale.

Info e carriera di Michela De Rossi

Nata a Roma il 25 gennaio 1993, ha coltivato fin da giovane una grande passione per la danza e la recitazione. A 9 anni ha iniziato a frequentare il Centro di danza Balletto di Roma, conseguendo il diploma nel 2015. Nel frattempo, ha studiato presso l’Accademia Internazionale d’Arte Drammatica Teatro Quirino. Il suo esordio sul palcoscenico risale al 2012, mentre nel 2017 ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo con apparizioni in serie come “Squadra mobile” e “Rosy Abate”.

Nel corso degli anni successivi, ha ampliato il suo repertorio artistico, recitando in produzioni televisive come “I topi” e nel film televisivo “A testa alta – Libero Grassi”. Nel 2018 ha fatto il suo debutto cinematografico con il noir “La terra dell’abbastanza” e la commedia “La profezia dell’armadillo”. Nel frattempo, ha continuato a calcare le scene teatrali, interpretando ruoli di rilievo in spettacoli come “Timeless” e nel documentario “La scomparsa di mia madre”.

Nel 2021 ha ottenuto un ruolo rilevante nella produzione statunitense “I molti santi del New Jersey”, accanto a star di Hollywood come Leslie Odom Jr. e Jon Bernthal. Nel 2022 ha recitato in “Con chi viaggi” in “Io e Spotty”. Nel 2023 ha preso parte alla serie tv “Django” e alla fiction australiana “While the Men Are Away”. Tra i suoi progetti più recenti, c’è la serie Netflix “Briganti”, del 2024.

La vita privata e qualche curiosità sull’attrice

Michela De Rossi è nota per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. Non sono noti dettagli sulla sua relazione sentimentale o sulla presenza di un eventuale fidanzato nella sua vita quotidiana.

Oltre alla sua carriera artistica, Michela è un’abile cantante e suona i tamburi africani. Amante dello sport, ha praticato diverse discipline tra cui scherma e ginnastica. Tra i suoi stili di ballo preferiti ci sono il jazz, la danza moderna e la dancehall.