Quasi orfano, dove è ambientato? Location, cast e curiosità sul film

“Quasi Orfano” è un film genere commedia diretto da Umberto Carteni, un remake della commedia francese La ch’tite famille di Dany Boon. Cast tutto d’eccezione, e trama non proprio scontata, la pellicola merita davvero una chance. Ecco svelati location cast e curiosità.

Quasi Orfano, il cast

Il cast include attori come Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Ci sono poi Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo, Nunzia Schiano, Bebo Storti, Chiara Di Benedetto, Manuela Zero, Paolo Sassanelli, Ema Stokholma e Antonio Aiello.

Le location

Il film è stato girato in diverse località, come il quartier generale dell’azienda “Chromavis” a Offanengo (CR) e la masseria di Montereale, situata in contrada Carperi nelle campagne di Cisternino (BR).

Mentre Monopoli offre la sua bellezza ai turisti nel centro storico, Milano è rappresentata dalle sue architetture moderne e iconiche come il Duomo e il Bosco Verticale.

Eventi cruciali si svolgono in luoghi simbolici di Milano come il MUDEC – Museo delle Culture nel quartiere di Porta Genova e il Bosco Verticale nell’area Porta Nuova. Anche i Navigli sono presenti, dove i personaggi si immergono in passeggiate suggestive.

Curiosità sul film

Valentino è un famoso designer con radici pugliesi che vive a Milano. Ha sempre dichiarato di essere orfano, ma in realtà ha tagliato i ponti con la sua famiglia d’origine, che gestisce un agriturismo in Puglia. Un invito inviato per errore li porta a un grande evento, mettendo Valentino in imbarazzo.

Il film è uscito nelle sale il 6 ottobre 2022, con la sceneggiatura di Herbert Simone Paragnani e la regia di Umberto Carteni. Le musiche sono state composte da Maxi Trusso. Le location includono Monopoli (Puglia), Roma e Milano. L’incasso al botteghino italiano ha superato i 300.000 euro. Il cognome del protagonista, Tarocco, è stato scelto per ironizzare sul mondo dell’extra lusso. Le riprese si sono svolte in sei settimane.