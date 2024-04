Il dramma di Springfield: fan dei Simpson sconvolti dalla morte di un personaggio (l’ennesimo)

La morte torna a Springfield, cittadina dov’è ambientata la fortunata serie animata dei Simpson. 24 anni dopo la morte di Maude Flanders un altro personaggio lascia i Simpson.

Quando uno dei personaggi che fanno parte dell’universo di una serie tv viene “fatto fuori”, ci si può trovare dinnanzi allo sconforto dei fan. Lo sanno bene gli appassionati di Grey’s Anatomy, che hanno dovuto affrontare ben 15 perdite nel corso degli anni, ma lo sanno anche i fan dei Simpson che – dalla morte di Maude Flanders nel 2000 – hanno dovuto dire addio a diversi altri personaggi (come ad esempio la maestra Edna Caprapall).

Recentemente, Tim Long, co-produttore dei Simpson e tra gli sceneggiatori della serie, ha espresso il suo rammarico dopo l’uscita di scena di un personaggio amato, scuotendo la base di fan della storica serie animata. Durante la puntata “Cremains the Day” Larry Dalrymple, uno dei (tristi, ubriachi, depressi) frequentatori abituali della taverna di Boe, ha improvvisamente lasciato questo mondo. La morte di Larry porta Homer, Boe, Lenny e Carl al suo funerale, ma i quattro scoprono così di conoscere ben poco del loro “amico”.

Dopo l’elogio commosso di sua madre Iris, il gruppo, autoproclamatosi i “migliori amici” di Larry, ha narrato una vaga storia di pesca al funerale. Successivamente, il gruppo ha disperso le ceneri di Larry nel luogo prediletto, Serenity Falls. La morte di Larry ha scosso profondamente i fan dei Simpson, che hanno espresso il loro cordoglio sui social media. Un utente ha scritto un giorno prima dell’episodio: “Ho appena appreso che domani i Simpson uccideranno Larry. Ho bisogno di un momento per elaborare tutto questo”. Un altro ha notato: “Ho apprezzato l’episodio di ieri sera, ma mi chiedo perché non abbiano menzionato il migliore amico di Larry, Sam”. E un terzo ha commentato: “Santo cielo, Larry dei Simpson è morto. Riposa in pace, re dei bevitori”.

Il co-produttore esecutivo Tim Long ha quindi chiesto scusa ai fan per la morte del personaggio, riconoscendo l’impatto emotivo che ha generato: in un’intervista rilasciata a TMZ, ha manifestato il suo dispiacere per l’emozione dei fan e per il triste sviluppo della trama, ma ha sottolineato l’attaccamento profondo dei fan allo show. Long ha rivelato che l’intento dello staff era proprio quello di colpire emotivamente gli spettatori con la morte di Larry, pur consapevoli del suo ruolo marginale nella serie. Ha concluso affermando che, nonostante la brevità della sua presenza, la perdita di un personaggio dei Simpson è sempre un evento di grande rilevanza per la sua rarità (sebbene, notavamo, non è più un evento così raro).