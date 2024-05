La stranezza, cosa c’è di vero nel film su Luigi Pirandello con Toni Servillo?

“La Stranezza”, il film di Roberto Andò uscito nel 2022, approda stasera in prima visione su Rai 1. Un viaggio attraverso la mente di Pirandello e i suoi personaggi che si intrecciano con la realtà, offrendo uno sguardo sul processo creativo dell’autore. Ecco trama finale e storia vera celati dietro al film.

La Trama del film La Stranezza

Nel 1920, Luigi Pirandello torna in Sicilia per il funerale della sua amata balia, Maria Stella. Qui incontra due becchini dilettanti, Sebastiano e Onofrio, che lo coinvolgono nel loro teatro amatoriale. Mentre osserva le prove, Pirandello è tormentato da visioni spettrali e ricordi, che lo ispirano per la sua nuova opera. La trama del film si intreccia con la realtà della vita di Pirandello e il processo di creazione di “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Il finale del film

Il film rivela il processo di scrittura di “Sei personaggi in cerca d’autore” e il suo impatto sulla vita e sulla carriera di Pirandello. La pièce diventa un successo internazionale, trasformando l’autore in una figura emblematica della letteratura del Novecento. La stranezza del processo creativo e la complessità dei personaggi si riflettono nella sua opera, offrendo una prospettiva unica sulla condizione umana e sull’arte del teatro.

Qual è la storia vera che si nasconde dietro alla pellicola del 2022?

“La Stranezza” rivela la storia vera dietro al processo creativo di Pirandello durante il periodo del 1920. Il film riflette accuratamente gli eventi che hanno portato alla scrittura di “Sei personaggi in cerca d’autore”, culminando nella sua prima al Teatro Valle di Roma nel 1921. Questo evento segna un punto di svolta nella carriera dell’autore, trasformandolo nell’icona della letteratura italiana e internazionale. La vita di Pirandello, la sua crisi personale e il suo genio creativo si fondono nella trama del film, offrendo una visione autentica della storia dietro al capolavoro letterario.