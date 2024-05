The real housewives di Roma, chi sono le protagoniste del programma?

La serie televisiva “The Real Housewives di Roma” offre uno sguardo esclusivo nella vita di sei facoltose casalinghe romane immerse nel lusso e nel glamour della Capitale. Ecco chi sono le protagoniste.

The Real Housewives Roma, uno sguardo d’insieme

Tra cene esclusive, aperitivi nei circoli sportivi sulle rive del Tevere e feste negli attici del centro storico, lo spettatore viene trasportato nel mondo disinibito delle protagoniste, fatto di amicizie, sfide e rivalità.

Flora Pellino

Flora Pellino, attiva sui social, è una madre di due figli e moglie di Germano, con cui ha vissuto un matrimonio sorprendente alle Maldive. Tra massaggi rilassanti, ritocchini estetici e sessioni di boxe, Flora incarna il ritmo frenetico di una vita cosmopolita e affascinante.

Teresa Bolognese

Teresa Bolognese è una figura travolgente, amante di outfit griffatissimi e colorati che abbinano perfettamente al collare del suo amato volpino. Dotata di un carattere esigente, Teresa non esita a far sentire la sua presenza quando qualcuno non rispetta le sue attenzioni nella sua dimora al centro di Roma, a via del Babuino.

Nicoletta Ricca Benedettini

Nicoletta Ricca Benedettini, ex manager finanziaria degli anni ’80 e ’90, vive una vita itinerante tra Cortina d’inverno, la Sardegna d’estate e il lusso di Roma in altri momenti dell’anno. Appassionata di teatro e musica pop, il suo salotto è stracolmo di opere d’arte, testimoniando il suo gusto raffinato e cosmopolitat.

Anadela Serra Visconti

Di nobili origini, Anadela Serra Visconti è una donna medico estetico molto quotata nell’ambiente, con una clientela VIP che le affida i ritocchini preziosi. Regina dei dancefloor notturni, di giorno la si può trovare nei the con le amiche, da Babington a piazza di Spagna, immerse nelle conversazioni più esclusive della città.

Camilla Ancilotto

La contessa Camilla Ancilotto, di origine scandinava, è un’artista di fama internazionale che gestisce la sua vita con sicurezza e precisione. Impegnata nell’organizzazione della sua mostra personale, Camilla impartisce ordini e consigli ai suoi assistenti, incarnando l’essenza dell’eleganza romana.

Vanessa Ciampa

Vanessa Ciampa è la quintessenza dell’affascinante e dell’esclusivo nel panorama delle socialite romane. Con il suo fisico scultoreo e il suo magnetismo, Vanessa è una presenza garantita per una serata di divertimento sicuro. Tra le più affascinanti pierre di Roma, frequenta i circoli sportivi più esclusivi affacciati sul Lungotevere.