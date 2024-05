Infidel, come finisce il film thriller del 2020? Trama e spiegazione finale

“Infidel” è un film di Cyrus Nowrasteh che vede Jim Caviezel nei panni del protagonista, Doug Rawlins. Al suo fianco troviamo Claudia Karvan come Elizabeth Rawlins, Hal Ozsan nel ruolo di Ramzi, e Stelio Savante che interpreta Pierre Barthes. Altri attori nel cast includono Aly Kassem come Javid, Bijan Daneshmand nel ruolo del dottor Hossein Tehrani, e Isabelle Adriani nei panni di Maria Landi. JR Cacia appare come il sergente Knebel, Nadeem Srouji come Larijani, Noor Taher nel ruolo di Meena, e Rula Khoury come giornalista.

La trama del film Infidel

“Infidel” è ambientato in Medio Oriente e narra la storia di un giornalista americano, Doug Rawlins, che viene rapito durante una conferenza al Cairo. Accusato ingiustamente di spionaggio, Doug finisce nelle prigioni iraniane. Con il governo americano che si rifiuta di intervenire, la moglie di Doug, Elizabeth, funzionario del Dipartimento di Stato, decide di recarsi in Iran per cercare di liberarlo. Il film esplora temi di coraggio, lealtà e la lotta per la giustizia.

Curiosità sul film

Cyrus Nowrasteh, regista e sceneggiatore di “Infidel”, ha un background notevole con opere come “The Young Messiah” e “The Stoning of Soraya M.” Questo film è il suo secondo lavoro che affronta la corruzione iraniana. “Infidel” è anche uno dei primi film del 2020 a menzionare il Coronavirus. È la seconda collaborazione tra Nowrasteh e Jim Caviezel dopo “The Stoning of Soraya M.” (2008). Stelio Savante e Caviezel avevano già recitato insieme in “Running for Grace” (2018). Il film ha incassato 1,4 milioni di dollari nel weekend di apertura, con una maggioranza del pubblico maschile e oltre il 57% degli spettatori di età superiore ai 25 anni.

Come finisce?

Nonostante i suoi sforzi iniziali, Liz si rende conto rapidamente che il governo degli Stati Uniti non intende intervenire per liberare Doug. Dopo aver accettato questa dura realtà, Liz decide di partire per il Medio Oriente. Determinata a scoprire il destino del marito, inizia a raccogliere informazioni e prove per cercare di salvarlo.