Ready Player One, come finisce? Esiste un sequel?

“Ready Player One” è un film del 2018 diretto da Steven Spielberg, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Ernest Cline. Il film, ambientato in un futuro distopico, combina azione, fantascienza e avventura per raccontare la storia di Wade Watts, un giovane che si immerge nel mondo virtuale di OASIS per sfuggire alla dura realtà della vita reale. La pellicola esplora temi come la realtà virtuale, la cultura pop e il potere della comunità.

La trama di Ready Player One

Nel 2045, il mondo è in preda a inquinamento e sovrappopolazione, e molte persone trovano rifugio in OASIS, un universo virtuale creato da James Halliday. Alla sua morte, Halliday annuncia un concorso: chiunque riesca a trovare un easter egg nascosto in OASIS erediterà il controllo totale della piattaforma. Wade Watts, alias Parzival, è un giovane Gunter (cacciatore di uova) che, insieme ai suoi amici Art3mis, Aech, Daito e Sho, compete contro la multinazionale IOI, guidata dal CEO Nolan Sorrento, per trovare le tre chiavi che conducono all’easter egg.

Il finale

Nel climax del film, Wade e i suoi amici affrontano IOI in una battaglia epica per ottenere la terza chiave. Dopo aver superato una serie di sfide, Wade scopre che il vero scopo del gioco non è vincere, ma trovare l’easter egg per divertimento, come inteso da Halliday. Rifiutando di firmare un contratto che avrebbe privatizzato OASIS, Wade dimostra di essere degno di ereditare la piattaforma. Alla fine, Wade e i suoi amici decidono di condividere il controllo di OASIS e implementano nuovi cambiamenti, come la chiusura della piattaforma due giorni a settimana per incoraggiare le persone a vivere nel mondo reale.

Possibilità di un sequel

Dopo il successo di “Ready Player One”, l’autore Ernest Cline ha annunciato lo sviluppo del sequel, basato sul suo romanzo “Ready Player Two”. La nuova storia riprende pochi giorni dopo la vittoria di Wade, con la scoperta di una nuova tecnologia nascosta da Halliday, che promette di rendere OASIS ancora più immersivo.

Tuttavia, questa scoperta porta con sé un nuovo enigma e un’ultima quest per trovare un misterioso premio. Anche se la trama del sequel potrebbe differire dal libro, è già stato confermato che Olivia Cooke tornerà nel ruolo di Art3mis, e si prevede che anche Tye Sheridan riprenderà il ruolo di Wade Watts. Tuttavia, non è ancora chiaro se Steven Spielberg tornerà alla regia, dato che ha definito “Ready Player One” uno dei film più difficili che abbia mai realizzato.