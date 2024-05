Sapete chi è Hector? Quest’uomo lo hai visto in decine di film (ed interpreta sempre lo stesso ruolo)

Noel Albert Gugliemi è un attore americano di origini italiane e messicane che ha lavorato nel mondo del cinema grazie alle sue interpretazioni sempre molto azzeccate di gangster della California meridionale. Noto principalmente per il suo ruolo di Hector nei film “The Fast and the Furious” e “Furious 7“, Gugliemi ha portato sullo schermo un’autenticità e una profondità che hanno catturato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo.

Ma la vita di Gugliemi non è stata sempre facile. Abbandonato dai suoi genitori e costretto a vivere per strada, ha affrontato sfide difficili sin dalla sua giovinezza. Già in giovane età è stato attratto dalla vita criminale, trovandosi coinvolto in attività illegali durante la sua adolescenza e sperimentando, in quel periodo, sia la parte del bullo che della persona bullizzata.

Nonostante tutto, Noel è riuscito a trasformare queste esperienze negative in motivazione per perseguire la sua passione per la recitazione, la quale ha trovato il suo punto di svolta nel 2001, all’età di 29 anni, quando ha ottenuto il ruolo di Hector in “The Fast and the Furious“. Questa opportunità gli ha dato la possibilità di mostrare il suo talento e di guadagnarsi un posto di rilievo nell’industria cinematografica, aprendogli le porte a nuove opportunità, permettendogli di continuare a interpretare il suo personaggio in “Furious 7” e nel video musicale di “Fast & Furious”.

Oltre alla sua carriera nel mondo del cinema, Gugliemi è anche un uomo di fede. Nel 2018, ha iniziato a tenere discorsi motivazionali in chiese, scuole e aziende, con l’obiettivo di ispirare gli altri e di condividere la sua storia di rivalsa e speranza. Nonostante il suo ruolo di gangster sullo schermo, Gugliemi è fermamente contrario alla criminalità nella vita reale e incoraggia i giovani a prendere strade diverse e positive.

Ma c’è una cosa che contraddistingue Gugliemi da tutti gli altri attori di Hollywood. Se facciamo caso alla sua filmografia, nella maggior parte dei ruoli da lui interpretati figura sempre con il nome di Hector e, altrettanto spesso, si tratta di un gangster messicano in cerca di guai. Da Fast and Furious a Masked and Anonymous, passando per Rapimento a Malibu e molti altri, il nostro Noel Gugliemi ama (?) interpretare il cliché del gangster messicano di nome Hector, forse per rimarcare e rendere ancora più evidente questo tipo di stereotipo hollywoodiano.

In alcuni film, pur interpretando il ruolo del gangstar latinoamericano, Noel Gugliemi non ha un nome ben codificato: è il caso dell’adrenalinico Crank (film da cui è tratta l’immagine principale del pezzo).