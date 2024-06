Horror in arrivo tra 2024 e 2025: la lista è davvero ricchissima (e ci sono dei sequel attesi da anni)

Negli ultimi anni, il cinema horror ha conosciuto una vera e propria rinascita. Gli appassionati del genere possono infatti gioire della loro passione tra storie di fantasmi, giochi mortali, splatter e film con improvvisi colpi di scena che sono sempre più frequenti e apprezzati dal pubblico. Da franchise consolidati a nuovi titoli emergenti, l’offerta di film horror è più ricca che mai. Ecco una panoramica dei film più attesi che ci terranno col fiato sospeso fino al prossimo anno.

The Exorcism – 7 giugno 2024

Russell Crowe ritorna al genere horror con “The Exorcism”, interpretando un attore tormentato che inizia a perdere la testa durante le riprese di un film horror sovrannaturale. La figlia del protagonista sospetta che ci sia un esorcismo in atto, dando vita a una trama carica di tensione e mistero.

The Watchers – 7 giugno 2024

Diretto da Ishana Night Shyamalan, figlia del celebre M. Night Shyamalan, “The Watchers” vede Dakota Fanning nei panni di un’artista intrappolata in una foresta irlandese insieme a tre sconosciuti, perseguitati da creature misteriose. Questo film promette di essere un debutto spettacolare per la giovane regista, con una storia che unisce suspense e paura.

A Quiet Place: Day One – 28 giugno 2024

Dopo il successo dei primi due film, “A Quiet Place” ritorna con uno spin-off diretto da Michael Sarnoski. “A Quiet Place: Day One” esplorerà le origini dell’invasione aliena, portando i fan in un viaggio ancora più profondo nell’universo silenzioso e spaventoso creato da John Krasinski.

MaXXXine – 5 luglio 2024

Ti West e Mia Goth sorprendono ancora con “MaXXXine”, il terzo capitolo della loro trilogia iniziata con X e Pearl. Ambientato negli anni ’80, il film segue Maxine a Los Angeles mentre cerca di diventare un’attrice famosa, trovandosi a sfuggire a un serial killer noto come The Night Stalker. Un cast stellare, tra cui Elizabeth Debicki e Kevin Bacon, arricchisce ulteriormente questa promettente pellicola.

Longlegs – 12 luglio 2024

Con Maika Monroe e Nicolas Cage, “Longlegs” racconta la storia di un’agente dell’FBI che, nel 1974, indaga su un serial killer scoprendo un legame personale con il criminale. Le immagini trapelate finora suggeriscono un film stilisticamente affascinante e terrificante.

Trap – 9 agosto 2024

Il nuovo progetto di M. Night Shyamalan è un thriller psicologico ambientato durante un concerto pop. Con Josh Hartnett e la leggendaria Hayley Mills, il film promette colpi di scena e suspense, tornando alle radici dell’abilità narrativa di Shyamalan.

Alien: Romulus – 16 agosto 2024

Fede Alvarez porta la sua visione al franchise di Alien con “Alien: Romulus”. Nonostante la trama sia ancora segreta, il film è descritto come un’opera autonoma rispetto ai precedenti capitoli. Con un cast talentuoso e il sigillo di approvazione di Ridley Scott, questo film è uno dei più attesi del 2024.

Terrifier 3 – 11 ottobre 2024

Art the Clown ritorna in Terrifier 3, trasformando il periodo natalizio in un incubo. Con la promessa di una scena d’apertura controversa, il film punta a replicare e superare l’effetto scioccante dei suoi predecessori.

Smile 2 – 18 ottobre 2024

Dopo il successo di “Smile”, il sequel porta avanti la storia del misterioso ente che terrorizza i protagonisti con sorrisi inquietanti. Anche se i dettagli sono ancora scarsi, il ritorno di questo horror originale è atteso con grande impazienza dai fan del genere.

Nosferatu – 25 dicembre 2024

Robert Eggers reimmagina il classico dell’horror con il suo “Nosferatu”. Ambientato in un gotico racconto tra una giovane donna perseguitata e un vampiro, il film vanta un cast stellare tra cui Willem Dafoe e Lily-Rose Depp, promettendo una visione fresca e spaventosa di un’icona dell’horror.

E adesso ecco i film horror più attesi del 2025:

Wolf Man – 17 gennaio 2025

Il regista Leigh Whannell, dopo il successo de L’uomo invisibile del 2020, sta lavorando al revival di un altro classico personaggio dei Mostri Universal e quest’anno finalmente verrà realizzato. Mentre originariamente il ruolo principale de L’uomo lupo sarebbe stato interpretato da Ryan Gosling quando è stato annunciato anni fa, il ruolo è stato successivamente affidato a Christopher Abbott, che però non interpreterà il licantropo, bensì “un uomo il cui nucleo familiare è terrorizzato da un predatore letale”. Nel cast c’è anche Julia Garner.

The Woman In The Yard – 28 marzo 2025

Dopo aver diretto film come Jungle Cruise e Black Adam, Jaume Collet-Serra torna alle sue radici horror (specialmente con House of Wax del 2005 e Orphan del 2009) con il film di Blumhouse, The Woman In The Yard, con Danielle Deadwyler come protagonista e una trama misteriosa per il momento.

28 Years Later – 20 giugno 2025

Danny Boyle e Alex Garland, autori del capolavoro del terrore zombie 28 giorni dopo, tornano alla storia con il tanto atteso sequel 28 Years Later. Il film, che vede nel cast Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes e Jack O’Connell, sarà il primo di una nuova trilogia, con Cillian Murphy come produttore esecutivo.

M3GAN 2.0 – 27 giugno 2025

Dopo il successo al botteghino di M3GAN all’inizio del 2023, è stato annunciato che è in lavorazione un sequel intitolato M3GAN 2.0 con una data di uscita fissata. La sceneggiatrice del primo film, Akela Cooper, scriverà il copione e Allison Williams e Violet McGraw torneranno, questa volta con una data di uscita più centrale nel calendario del 2025.

I Know What You Did Last Summer – 18 luglio 2025

A oltre 20 anni dal film originale, è previsto il ritorno di Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar nel franchise horror di Sony. Si dice che sia simile al recente film Scream, dove il cast originale sarà affiancato da un nuovo giovane cast. Il film sarà diretto da Jennifer Kaytin Robinson.

The Black Phone 2 – 17 ottobre 2025

Dopo il successo dell’adattamento della storia di Joe Hill nel 2022 con Ethan Hawke nei panni di “The Grabber”, è in arrivo un sequel per il 2025. Blumhouse e Universal si stanno riunendo per The Black Phone 2, con Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora che torneranno nei ruoli interpretati nel primo film.

Five Nights at Freddy’s 2 – 5 dicembre 2025

Jeremy Fitzgerald, come nella versione precedente, lavori nella pizzeria di famiglia, Freddy Fazbear Pizza, come una guardia seguendo i movimenti dei robot attraverso le telecamere che sono fuori dal ristorante. Il vostro obiettivo è quello di sopravvivere 5 notti

Final Destination 6

Diretto da Zach Lipovsky e Adam Stein e scritto da Guy Busick e Lori Evans Taylor, il sesto capitolo della serie Final Destination ci porta nuovamente a vivere le vite di persone destinate a morire, in un modo o nell’altro.

A Quiet Place Part III

Dopo lo spin-off del 28 giugno, “A Quiet Place” ritorna con un episodio canonico della serie con la sua terza iterazione. La saga horror post-apocalittica di John Krasinski ha incassato oltre 350.000 solo con il suo primo capitolo, aumentando ancora di più il suo successo con il suo secondo capitolo con Cillian Murphy e Djimon Hounsou.