Chi sono Emiliano e Matteo, noti suoi social come Lionfieldmusic? I due sono fratelli?

I Lionfieldmusic sono un duo italiano di giovani musicisti e creatori di contenuti che hanno conquistato TikTok come “giustizieri della cucina italiana all’estero”. Con 5,7 milioni di follower e 240,1 milioni di ‘Mi piace’, il loro successo è dovuto alla combinazione di musica, ironia e difesa della tradizione culinaria italiana. Il loro contenuto spazia da ricette autentiche a critiche delle distorsioni internazionali della cucina italiana.

Chi è Matteo?

Matteo Salvatori è uno dei membri dei Lionfield. Conosciuto fin dall’infanzia per la sua passione per la musica, Matteo ha iniziato a suonare con Emiliano già dalle scuole elementari. Oltre a essere un musicista talentuoso, Matteo ha seguito la sua passione frequentando il Berklee College of Music negli Stati Uniti, dove si è laureato in Music Performance nel 2019. Dopo il periodo trascorso in America, Matteo è tornato in Italia, dove continua a lavorare come musicista e creatore di contenuti.

Chi è Emiliano?

Emiliano Santoro, l’altro membro dei Lionfield, ha condiviso un percorso simile a quello di Matteo. Anche lui ha nutrito fin dall’infanzia una grande passione per la musica e le arti creative. Emiliano ha suonato nella prima band formata con Matteo a soli 15 anni e ha proseguito la sua carriera musicale fino a diventare un musicista professionista. Anche Emiliano ha studiato al Berklee College of Music e si è laureato in Music Performance nel 2019. Ora, insieme a Matteo, Emiliano lavora come autore di canzoni, creatore di contenuti e live-streamer.

Come nascono i Lionfieldmusic? I due sono parenti?

I Lionfield nascono dall’amicizia di lunga data tra Matteo e Emiliano, che si conoscono fin dalle elementari (ma che non sono parenti). Il loro nome d’arte è la traduzione in inglese del loro paese natale, Campolene, in provincia di Latina. La loro carriera musicale ha avuto una svolta significativa quando, durante il lockdown negli Stati Uniti, hanno deciso di aprire un profilo su TikTok. Non potendo suonare dal vivo, hanno iniziato a pubblicare video musicali, che presto sono diventati virali. Questo successo li ha portati a diventare noti come i “Pasta Protectors”, difensori della cucina italiana.