NonSolo.Tv intervista Leonardo Santoli per opera al gin: ‘Mi sono ispirato al Tour de France e ai colori della Provenza”

Leonardo Santoli, pittore e scultore bolognese, si è formato all’Istituto Statale d’Arte di Sesto Fiorentino per la ceramica e poi all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Tra i suoi insegnanti ci sono stati Giuliano Romoli, Tofarelli, Fallacara, Morelli, Storti Gajani, Pinuccia Bernardoni, Vincenza Scassellati, Adriano Baccilieri, Giorgio Cortenova e Roberto Daolio.

Durante gli anni Settanta a Bologna, ha esplorato concetti di semiotica e creato opere con materiali non convenzionali come tappi di bibite e francobolli. Uno dei suoi primi lavori è stato “Il quadrato magico”, ispirato a Franco Vaccari. Nel 1980, fu invitato da Concetto Pozzati alla mostra collettiva “Accursia” dove presentò le sue opere. Ha inoltre fatto parte del gruppo Arcaici di fine secolo e ha partecipato a diverse mostre sia in Italia che all’estero. In questi giorni, Santoli ha realizzato un’opera totalmente commestibile a base di gin e diversi colori (composta dalle fragranze dell’azienda di gin personalizzati Mosaico Spirits di Marco Bertoncini) ispirata del Tour de France, la cui tappa si terrà proprio a Bologna il 30 giugno 2024. Per saperne di più, noi di NonSolo.tv abbiamo intervistato l’artista Leonardo Santoli ed ecco cosa ci ha raccontato.

K: Ci spieghi quest’opera che hai realizzato dedicata al Tour de France?

L: Con l’amico poeta Genzini, abbiamo realizzato un volume promosso dalla AICS Bologna e Polisportiva Poggi, e in quell’occasione, ci saranno anche delle esposizioni e mostre. Questa che ho realizzato è in particolar modo un’opera che nasce tra l’incontro tra Angelina e poi con Marco Bertoncini di Mosaico Spirits. E’ un’opera che rende omaggio al passaggio del Tour de France che quest’anno partirà dall’Italia e arriverà anche a Bologna il 30 giugno e quest’occasione ho realizzato l’idea del corridore in giallo, richiamando anche i vari colori delle maglie, come la maglia a pois degli scalatori, quella verde, quella bianca e quella gialla. Marco di Mosaico Spirits ha realizzato un’essenza da cui produrrà una serie di bottiglie di gin con l’etichetta con la mia opera. Ho realizzato una fusione tra il ciclista e la scritta “Mosaico Spirits” da cui viene fuori anche Marco, che è l’ideatore e il fulcro di tutta quest’iniziativa.

K: Come hai conosciuto Marco Bertoncini?

L: Attraverso Angelina, che ha avuto quest’idea e ha coinvolto un po’ di artisti, tra cui Stefano Bettini e me. E ogni mese Marco proseguirà con il suo lavoro nella sede di Zola Predosa, dove ogni artista viene a realizzare un’opera. Mi è piaciuta molto l’idea.

K: Puoi raccontarci che significato hanno i colori?

L: I colori sono tutti riferimenti oltre al Tour de France anche alla terra della Francia. Infatti, invece di studiare inglese alle medie, ho studiato francese e sono innamoratissimo della Francia e ho adoperato il viola della lavanda della Provenza. Poi abbiamo adoperato con le essenze del gelsomino e poi i colori delle varie maglie. Poi ho utilizzato il nero per i contorni e bianco che viene dato dalla tela con inserimento del bianco avorio. I tempi di realizzazione dell’opera sono molto lunghi perché sono partito dalle 15, facendo un disegno per poi colorarlo con colori acrilici e spruzzato dalle essenze gin, create da Marco.

K: Come mai hai realizzato il corridore con la testa da Pinocchio e il vestito a triangoli? C’è un significato particolare?

L: Perché da molti anni ho fatto la fusione delle maschere italiane, che sono l’Arlecchino e Pinocchio. Mentre l’Arlecchino ha dei rombi nel tessuto del costume, ho ripeso questa sorta di triangoli e la testa con il naso di Pinocchio.

K: Quali saranno i prossimi progetti?

L: Il 25 giugno 2024 presso il centro Polifunzionale il Pallone di Bologna presenterò un libro L’Italia al Tour de France che tratterà proprio del Tour de France. Inoltre ci sarà anche un’esposizione presso la Sala Borsa di Bologna il 9 luglio 2024.

Katia Di Luna (articolo, foto e video)